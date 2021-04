Hunter Biden affirme que sa position sur le conseil d’administration de Burisma a servi de «  F *** – You To Putin  » ⋆ .

Hunter Biden assiste à un événement à New Castle, Del., Le 19 janvier 2021 (Crédit: Tom Brenner / .)

Hunter Biden décrit son travail au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz naturel Burisma Holdings comme un atout dans les efforts des États-Unis pour faire pression sur la Russie, dans ses mémoires Beautiful Things publiés mardi.

Biden écrit que Burisma a servi de «rempart» contre les efforts russes pour contrôler les réserves de gaz naturel ukrainiennes, ajoutant que son nom de famille servirait les États-Unis à cet égard.

« Pour le dire plus franchement: avoir un Biden sur le conseil d’administration de Burisma était un putain fort et indéniable – vous pour Poutine », écrit Biden.

Le fils du président a développé ce poste dans une interview accordée à la BBC mardi, ajoutant qu’il pensait que Burisma «considérait mon nom comme de l’or» lorsque la société l’avait embauché en 2014.

« La raison pour laquelle ils l’ont fait était la suivante: à ce moment-là, les Russes avaient envahi et pris la Crimée, et ils recherchaient les ressources naturelles », a déclaré Biden. «Et je sais que Burisma voulait faire une chose: ils voulaient créer un rempart contre cette agression russe, ils savaient qu’ils devaient se développer à l’international et dans d’autres secteurs pour se diversifier et se protéger.

Biden a ajouté: «Le nom Biden est synonyme de démocratie et de transparence, et c’est pourquoi j’ai dit que c’était de l’or pour eux.»

Plusieurs responsables de l’administration Obama ont fait part de leurs craintes que la position de Biden au sein du conseil d’administration de Burisma ne crée l’apparence d’un conflit d’intérêts, puisque Joe Biden a été chargé par le président Obama de coordonner la politique ukrainienne de l’administration.

Un conseiller de Burisma a remercié Hunter Biden pour «l’opportunité» de rencontrer Joe Biden en 2015, dans un courriel obtenu par le New York Post en octobre 2020. La campagne présidentielle de Biden a nié qu’une telle réunion ait jamais eu lieu, mais n’a pas nié le véracité de l’e-mail.

