Hunter dévoile une campagne publicitaire axée sur l’ESG et son « objectif » – WWD

LONDRES – Le nouveau PDG de Hunter, Paolo Porta, a marqué l’entreprise de plusieurs manières et a fait un grand pas en avant sur le front ESG. Sa première grande campagne se concentre sur les personnes effectuant un travail « déterminé » dans leurs communautés respectives et donne une idée claire de l’endroit où il a l’intention d’amener la marque.

La nouvelle campagne sera lancée lundi et s’intitule “Pour le monde extérieur”. Il veut mettre en évidence le rôle que Hunter joue dans “l’exploration quotidienne” depuis plus de 160 ans, “et les personnes qui redéfinissent la marque pour les générations futures”.

Au cours de l’été, Porta a dévoilé Hunter Protect, la feuille de route de la marque en matière de durabilité et de responsabilité, et a décrit les nouveaux piliers de Hunter comme « nature, joie, créativité, héritage et protection ».

Une image de la nouvelle campagne de Hunter, qui met en lumière les personnes travaillant au sein de leurs communautés. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Hunter

Photographiée par les photographes Ryan Lowry, Anton Gottlob et Alexandra Leese dans le cadre d’une collaboration créative avec Frosty Pop, la campagne met en lumière sept personnes très différentes qui font du bon travail en portant des bottes Hunter Original Wellington.

Hunter a déclaré qu’ils avaient en commun une “relation inspirée avec la nature et le désir d’avoir un impact positif sur les communautés”. La marque a décrit chacun des sept comme “des leaders de tous les jours qui font un travail important pour sensibiliser et créer le changement grâce à leur lien avec la nature et la communauté”.

Le casting comprend George Lamb, fondateur du programme communautaire de ferme et d’éducation Grow basé à Londres, et Damsel Elysium, artiste visuelle et sonore, et chuchoteur d’arbres de Londres.

Selon Hunter, Elysium crée de l’art en se connectant aux arbres et en utilisant leur pouvoir “pour créer un monde visuel et un paysage sonore riches en utilisant la contrebasse et le violon”.

Stéphanie Tonnoir figure également dans la campagne. Skateur, créatrice de vidéos et documentariste, elle fait du bénévolat au 155 Street Fridge à West Harlem. Tonnoir a démarré le réfrigérateur communautaire avec ses amis pendant la pandémie pour distribuer des produits frais à la communauté.

Porta vise également à repositionner Hunter comme « la principale marque britannique de style de vie en plein air » avec un lien significatif avec la nature et un accent sur les équipements toutes saisons et toutes saisons – pas seulement des bottes pour les jours de pluie.

Il a nommé Lara Meiland-Shaw, qui a travaillé dans des entreprises allant d’Amazon à Louis Vuitton et Moncler, au poste de vice-président exécutif pour les Amériques. Son rôle sera de poursuivre des partenariats de gros ainsi que des activités physiques et numériques directes aux consommateurs.

Dave Powell a assumé le rôle de directeur de la chaîne d’approvisionnement, tandis que la première collection de la directrice du design mondial Sandra Romboli, automne 2022, débarquera dans les magasins en juillet prochain.