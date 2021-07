Hunter est la nouvelle cible des gars, plus Katie nettoie la maison (RECAP) ⋆ 10z viral

Nous sommes officiellement à mi-chemin du parcours de Katie Thurston pour trouver l’amour sur The Bachelorette et tout n’a pas été tout à fait rose pour notre fille. Entre Blake Moynes rejoignant la saison tardivement et certains des hommes ayant des arrière-pensées, il est clair qu’elle a beaucoup de drames à régler avant de trouver celui-là. Poursuivez votre lecture pour le récapitulatif de ce soir pour savoir qui se rapproche un peu plus pour devenir le bonheur de Katie pour toujours (ou… vous savez, son autre significatif dans un avenir prévisible).

Alors, Katie s’assoit avec Kaitlyn et Tayshia pour leur conversation habituelle avant le spectacle et Katie a une idée brillante. Juste pour s’amuser, elle veut que les hommes s’abstiennent de se toucher le plus longtemps possible. Comme je l’ai dit, une idée brillante. Apparemment, ne pas être agité avec vous-même pendant une période prolongée prouve que vous êtes un partenaire de mariage. Inutile de dire que les hommes ne sont pas très satisfaits de ce nouveau défi, et maintenant je ne peux pas m’empêcher de penser à la quantité de lotion que ces gars utilisent régulièrement.

Pendant ce temps, Hunter révèle ses vraies couleurs lors d’une conversation privée avec Greg. Il semble être assez confiant que non seulement il se qualifiera pour les quatre derniers (LOL, bon), mais il prédit que Greg et Connor B. auront également un rendez-vous dans leur ville natale. Ce genre de discours est toujours tabou, donc je suis presque sûr que vous venez de sceller votre destin, Hunter.

Le rendez-vous en tête-à-tête de Justin

Parce que nous sommes tous sur le recyclage des anciennes dates de célibataire apparemment, aujourd’hui, Katie et Justin passent la journée à prendre des photos de mariage. Mais malgré le sourire sur son visage, le rendez-vous était difficile pour Katie. Plus tard dans la partie nocturne du rendez-vous, Katie révèle que se tenir dans une robe de mariée blanche et marcher dans l’allée ne fait que lui rappeler que son défunt père ne sera pas présent pour son futur mariage. Elle partage également qu’avant le décès de son père il y a quelques années, elle a découvert qu’il n’était pas en fait son père biologique.

« Je veux savoir comment je peux vous soutenir. Quand tu te sens déprimé, je veux être cette personne qui est là pour toi quoi qu’il arrive », répond Justin.

Katie admet que Justin la fait se sentir « prise en charge » avant de lui offrir la rose.

“Je peux dire que vous vous souciez de vous et je peux dire que vous allez être un mari formidable”, lui dit-elle.

Le rendez-vous du groupe

Blake, Andrew, Michael A., Greg, Aaron, Mike P., Brendan, James, Tre et Hunter obtiennent le rendez-vous du groupe cette semaine et les garçons rencontrent Monet X Change et Shea Coulee qui expliquent qu’ils participeront au Grand débat royal. Fondamentalement, les hommes devront s’abattre les uns les autres dans le but de se faire mieux paraître.

Après avoir demandé quel homme est le moins compatible avec Katie, les hommes commencent naturellement à traîner le nom de Hunter dans la boue. Ils l’appellent pour avoir une liste des 4 meilleurs et pour être un superfan de Bachelor. Et dans une tentative désespérée d’effacer son nom, Hunter partage qu’il tombe amoureux de Katie. Ugh, ça me donne Luke P. des flashbacks de la saison d’Hannah.

Les choses reprennent plus tard dans la soirée lorsque Katie passe du temps seule avec Greg. Ils révèlent tous les deux qu’ils « tombent amoureux » l’un de l’autre, ce qui revient à dire « Je t’aime », deux niveaux plus bas, donc c’est assez gros. «C’est rassurant que cela fonctionne», dit-elle.

Après sa conversation avec Greg, elle passe à Blake, qui lui donne un aperçu complet de son horaire de « poignée de main personnelle ». Fondamentalement, le week-end est le moment où Blake passe vraiment du temps supplémentaire avec lui-même, et comme un mardi sur deux après 21 heures.

Mais les tensions commencent à monter lorsque Katie prend Hunter à part pour l’interroger sur sa nouvelle réputation dans la maison. Même lorsqu’il se défend d’être calculé, il apparaît comme calculé. Il semble qu’il ait suffisamment regardé The Bachelorette dans le passé pour savoir ce qu’il doit dire pour rester plus longtemps. Mais il semble que Katie commence légèrement à voir à travers le jeu de Hunter et s’excuse de leur conversation. Katie est tellement bouleversée qu’elle finit par vomir dans la salle de bain. Beau travail, Chasseur.

Naturellement, après avoir vomi, Katie n’est plus d’humeur à distribuer une rose de groupe… alors elle ne le fait pas. Petite amie part tôt et, espérons-le, obtient du Pepto Bismol dans son estomac STAT.

Le rendez-vous en tête-à-tête de Connor B.

Donc Connor B. obtient le dernier rendez-vous en tête-à-tête de la semaine, mais ce n’est pas exactement un tête-à-tête. Plus comme un deux contre deux, car Kaitlyn et son fiancé Jason les rejoindront. Soupir. Katie elle-même admet qu’elle a du mal à sortir de la « zone d’amis » avec Connor, alors quelle meilleure façon de réchauffer les choses que d’inviter un autre couple et de jouer à des jeux ?

Plus tard dans la nuit, une Katie en larmes se dirige vers la chambre de Connor pour partager que quelque chose manque avec leur connexion. Après avoir lutté pour comprendre ses mots, Connor l’interrompt. « C’est bon, je sais où ça va. C’est bon », dit-il avant de la bercer dans ses bras comme un vrai gentleman.

“J’espère juste que lorsqu’il partira d’ici ce soir, il saura à quel point il est digne de trouver l’amour”, dit-elle en pleurant.

Mais étonnamment, l’ambiance s’améliore rapidement après le départ de Connor. Alors que Katie est assise dans une flaque de ses propres larmes, elle entend quelque chose venir de sa fenêtre. Blake se tient là, tenant une radio au-dessus de sa tête, style Say Anything. Katie et Blake ont une séance de maquillage assez agressive pressée contre le mur, ce qui renforce à peu près le fait que Blake va perdre le défi «ne te touche pas» lorsqu’il retournera dans sa chambre d’hôtel.

La cérémonie des roses

Katie informe les hommes qu’il n’y aura pas de cocktail ce soir car elle sait dans son cœur ce qu’elle veut faire pour aller de l’avant. Naturellement, les hommes avec des connexions au niveau de la surface ont peur.

Ainsi, la cérémonie de la rose démarre et Katie, avec une rose à la main, appelle le nom de Hunter, mais lui demande de parler à l’extérieur. Leur conversation est inutile car pratiquement rien n’est dit et, étonnamment, Hunter revient et se tient avec les autres hommes. Mais tout ce battage ne sert à rien car lorsque la cérémonie des roses se poursuit, Hunter est toujours renvoyé chez lui.

James, Tre et ENFIN le roi de l’agitation du pot, Aaron, rentrent également à la maison. A bientôt, les garçons.

Jusqu’à la semaine prochaine!

