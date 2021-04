Hunter et Kimmel se moquent de l’ordinateur portable en tant que “ Red Herring ”, insistent sur le fait qu’il était qualifié pour le poste Burisma ⋆ .

Hunter Biden, membre de la première famille en proie au scandale, a poursuivi sa tournée de livres jeudi soir avec une interview chargée de balle molle avec l’animateur de fin de soirée d’ABC Jimmy Kimmel, qui l’a aidé non seulement à rejeter le tristement célèbre ordinateur portable comme étant “Un hareng rouge” parce qu’il venait de Rudy Giuliani, mais déclare qu’il était éminemment qualifié pour siéger au conseil d’administration de Burisma.

Sans surprise, Kimmel et Biden n’ont pas abordé les dernières nouvelles d’heures plus tôt lorsque le Daily Mail publié plus de ce qu’ils ont dit étaient le contenu de l’ordinateur portable de Biden, y compris des photos nues de Biden avec des prostituées.

Et parce que Biden doit être traité comme s’il avait la moitié de son âge, Kimmel a dépeint Biden comme une victime de la toxicité politique lorsqu’il a été attaqué par des républicains, y compris un ancien ami supposé et sénateur Lindsey Graham (R-SC).

Kimmel a peint Biden comme une figure sympathique, affirmant qu’il avait été aggravé par des gens comme Graham “Être à la télévision et vous attaquer et qu’il est un – quelqu’un que vous considérez comme un ami de la famille,” ce qui a conduit Biden à dire que c’était un “triste” exemple de comment «La politique est devenue si toxique.»

Cela a cédé la place à une section sur Burisma, qui est étrangement devenue la paire vantant les références de Biden comme à la fois sterling et digne d’un poste au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz et attaquant Donald Trump Jr. pour avoir soutenu qu’il s’agissait de népotisme. Au lieu de cela, ils ont laissé entendre que c’est Trump qui a la cuillère en argent (cliquez sur «développer»)

KIMMEL: Vous avez écrit dans le livre. Je veux parler de cela, vous savez, de l’Ukraine et – ou de l’Ukraine et de la façon dont cela est devenu un problème. C’est devenu quelque chose – BIDEN: Ouais. KIMMEL: – cela a donné à Donald Trump quelque chose à saisir. BIDEN: Ouais. KIMMEL: Il a failli – eh bien, il a été destitué – BIDEN: Ouais. KIMMEL: – à la suite de cela. BIDEN: Ouais. KIMMEL: Mais vous avez écrit: «ai-je commis une erreur en prenant un siège au conseil d’administration de la compagnie ukrainienne de gaz? Non. Ai-je fait preuve d’un manque de jugement? Non? Est-ce que je le referais? Non.” BIDEN: Oui, je voulais dire ce que j’ai dit et ce que j’ai écrit – est-ce, vous savez – allez au début – c’est que, vous savez, je suis allé à la Yale Law School. J’ai siégé à au moins une douzaine de conseils d’administration avant Burisma, j’étais vice-président du conseil d’administration d’Amtrak. J’étais président du conseil d’administration du Programme alimentaire mondial des États-Unis, le plus grand – soutenant la plus grande organisation humanitaire du monde. J’avais une expertise en gouvernance d’entreprise. On m’a demandé de siéger au conseil d’administration de la gouvernance d’entreprise et j’étais avocat chez Boies Schiller Flexner, c’est ainsi que j’ai été approché pour la première fois. Cependant, ce que je n’ai pas pris en compte, c’est la façon dont ils utiliseraient la perception contre mon père et pour cela, je l’ai fait, je ne le referais pas pour cette raison. KIMMEL: Ouais. BIDEN: Ouais. KIMMEL: Est-ce que cela vous rend fou quand vous entendez quelqu’un comme Donald Trump, Jr., dire que la seule raison pour laquelle il est – c’est parce qu’il est un Biden et la cause de son nom de famille – BIDEN: Ouais. KIMMEL: – et à quel point c’est juste, follement comique? Je veux dire, n’est-ce pas? BIDEN: Je veux dire, c’est extrêmement comique. C’est mettre les choses à la légère. Je pense. Mais – mais vous savez, vraiment, ce que j’ai appris c’est ceci – c’est que je ne passe pas trop de temps à y penser. KIMMEL: Oui, j’y pense tout le temps. [AUDIENCE LAUGHTER] J’y réfléchirai pour vous. BIDEN: Eh bien, c’est peut-être pour ça. J’ai d’autres personnes pour y penser à ma place. J’ai d’autres personnes pour y penser à ma place. KIMMEL: Connaissez-vous Donald Trump, Jr.? BIDEN: Non. KIMMEL: Vous ne l’avez jamais rencontré? BIDEN: Pas que je sache. Pas que je sache de. KIMMEL: Vous dites pas que je sache. BIDEN: J’ai été dans des endroits assez difficiles.

Kimmel est passé au problème de l’ordinateur portable et l’a rapidement rejeté car, après avoir vu Biden déclarer dans d’autres interviews qu’il ne savait pas si c’était le sien, il est surpris que Hunter l’ait même eu. “Chaussures sur” et encore moins un ordinateur portable dans les affres de la dépendance.

Biden a répondu avec sa propre plaisanterie: «Ouais, je l’ai fait. Je l’ai fait aujourd’hui. Les pantalons étaient le problème. Les pantalons étaient le problème.

Après que Kimmel ait ajouté que «Le pantalon est toujours le problème», Biden a répété qu’il ne savait pas honnêtement, mais à la fin, cela n’a pas vraiment d’importance parce que “[i]C’est absolument un hareng rouge » et il est «Dans mon droit de remettre en question tout ce qui vient… du bureau de Rudy Giuliani.»

Cela a conduit Kimmel à clôturer cette partie avec une autre blague:

KIMMEL: Avez-vous déjà souhaité avoir Apple Care? BIDEN: Ouais, ça aurait été une bonne chose. Oui.

Avance rapide jusqu’au début de l’entretien et après l’avoir présenté comme «Le plus célèbre membre du conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne de tous les temps» et qu’il était “Impressionné que vous soyez en vie,” Kimmel passé les quelques minutes suivantes à plaisanter que le livre de Hunter était un “Manuel d’utilisation” pour avoir consommé de la cocaïne.

Kimmel a ajouté que, grâce au livre, il «J’ai beaucoup appris sur le crack et je sais qu’il a l’air bizarre, mais vous en entendez parler et vous le voyez dans les émissions de télévision et vous savez, les nouvelles de temps en temps, mais j’ai appris comment obtenir – je pense vraiment que je pourrais obtenez-le maintenant grâce à votre livre. “

Ce n’est qu’après avoir fait parler à Biden de certains endroits (comme l’hôtel Roosevelt) que Biden se concentra clairement sur son insistance à écrire le livre. «Humaniser les personnes souffrant de dépendance» et écrire «une lettre d’amour aux personnes qui aiment quelqu’un qui est aux prises avec une dépendance, car il leur est si difficile de comprendre pourquoi leur amour ne peut tout simplement pas passer.»

Voyant comment Kimmel a ouvert son monologue en plaisantant sur le crack et la proximité des maîtres de Biden avec son studio, les téléspectateurs devaient avoir le sentiment que cela allait arriver.

Alors que l’interview commençait sur une note bizarre avant de passer à la partie de softball, Kimmel s’est terminé par un récit de la rapidité avec laquelle Biden a épousé sa femme actuelle moins d’une semaine après leur rencontre.

Bien sûr, il n’y avait rien sur la façon dont Biden est sorti avec la veuve de son défunt frère Beau pendant un certain temps.

Cet arrêt de la tournée de réhabilitation de Hunter Biden et la dérision des questions légitimes ont été rendus possibles grâce à des annonceurs de soutien tels que Allstate, Subaru et Target. Suivez les liens pour voir leurs coordonnées sur la page de lutte des conservateurs de la MRC.

Pour voir la transcription pertinente de Jimmy Kimmel Live d’ABC le 8 avril (y compris un morceau étrange avec un faux Mike Lindell se moquant de Burisma en tant que personne), cliquez sur ici.