Hunter Horsley sur une augmentation de 70 millions de dollars | Invezz

Des dizaines de poids lourds de la Silicon Valley et de Wall Street ont participé au financement de série B de 70 millions de dollars de Bitwise Asset Management. Parmi eux se trouvaient David McCormick, PDG de Bridgewater, Stanley Druckenmiller, Henry Kravis et près de 30 autres personnes.

Le gestionnaire de fonds indiciels Crypto Bitwise a été fondé il y a quatre ans et est devenu une entreprise rentable en 2021. La société compte désormais 1,2 milliard de dollars d’actifs sous gestion à la fin du premier trimestre.

« Nous voulions obtenir certains des meilleurs esprits »

L’un des principaux objectifs de la levée de 70 millions de dollars de nouveaux capitaux était d’attirer de nouveaux actionnaires majeurs, a déclaré le PDG Hunter Horsley dans une interview à CNBC. Il a remarqué:

Nous voulions que certains des meilleurs esprits, investisseurs et bailleurs de fonds de Wall Street et des crypto-monnaies s’impliquent dans l’entreprise, car nous voyons une opportunité de construire une institution durable.

Parmi les autres grands investisseurs figurent l’ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh, le directeur des investissements de D1 Daniel Sundheim, Third Point LLC de Dan Loeb, Moore Strategic Ventures de Louis Bacon, Willoughby Capital de Daniel Och et Vetamer Capital de Paul Eisenstein.

Perspectives de croissance

Bitwise a l’intention d’utiliser les fonds pour développer son équipe de vente et développer son service client et sa recherche, ainsi que renforcer son bilan. Depuis le début de cette année, la taille de ces équipes a doublé. Le gestionnaire du fonds a l’intention de les doubler à nouveau plus tard cette année. Horsley a déclaré dans un communiqué de presse :

« Bitwise se concentre sur l’équipement des professionnels de l’investissement avec les produits, la formation et les relations dont ils ont besoin pour gérer les investissements crypto et blockchain au nom de leurs clients et LPs à long terme. Ce nouveau tour de table nous aidera à développer considérablement notre organisation, à élargir nos offres et à consolider notre position de premier partenaire crypto pour les investisseurs professionnels.

La SEC est «très réfléchie» à propos d’un ETF

L’un des fonds les plus populaires gérés par Bitwise suit un indice d’ETH, BTC, LTC et sept autres des plus grands actifs cryptographiques. Cette année, Bitwise a lancé un crypto ETF et un fonds indiciel financier décentralisé. L’ETF compte 30 actions. Les sociétés respectives détiennent 75% des actifs nets en crypto ou en tirent 75% de leurs revenus.

Horsley a commenté que Bitwise avait retiré une demande de supervision d’un ETF Bitcoin en 2020. Mais il a laissé entendre qu’une nouvelle demande est possible car l’environnement réglementaire est favorable. La Securities and Exchange Commission est « très attentive à l’espace » et « considère les bonnes dimensions ». Il ajouta:

Nous y passons du temps, nous sommes optimistes et nous le présenterons quand nous penserons que le moment sera venu.

