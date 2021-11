Damon Hill dit que Lewis Hamilton aime jouer le rôle du « chasseur » plutôt que du « chassé », mais le temps lui est compté pour réviser Max Verstappen.

Le pilote Mercedes a réduit l’écart à huit points en tête du classement des pilotes par rapport à son rival pour le titre, mais avec deux courses à disputer, Verstappen pourra remporter le championnat du monde lors de la prochaine course en Arabie saoudite, si les circonstances venaient à s’effondrer. en sa faveur.

Mercedes semble avoir récupéré l’avantage de Red Bull en termes de performances absolues lors des deux dernières courses, ce qui a mis en place ce qui devrait être une conclusion dramatique pour la saison 2021.

Le principal parmi plusieurs permutations de titre est que Verstappen deviendrait champion du monde pour la première fois s’il gagnait à Djeddah avec le tour le plus rapide et que Hamilton termine 6e ou moins.

Mais maintenant que le Britannique est sur la plus haute marche et que sa nouvelle unité motrice sera de retour dans la voiture en Arabie saoudite, le champion du monde 1996 Hill a déclaré que le temps était compté pour Hamilton de réviser son rival pour le titre – et est bien conscient que le titre sera être en ligne à Djeddah.

👀 Max Verstappen sera sacré champion du monde en Arabie saoudite si… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

« Lewis aime être le chasseur, n’est-ce pas ? » Hill a déclaré en co-animant le podcast F1 Nation. « Alors il est heureux où il est, à chasser.

« Mais il a maintenant peu d’opportunités pour combler le déficit, et nous avons maintenant une situation statistique où il pourrait perdre le championnat contre Max.

« Max pourrait le gagner au prochain tour en Arabie saoudite, si certaines permutations ont lieu. »

« C’est la première fois que nous nous retrouvons jusqu’aux deux dernières courses, et c’est la première fois que l’on peut dire : ‘si quelque chose arrive à l’un des protagonistes, l’autre sera le champion du monde. ‘

« Eh bien non, en fait. Ce ne pouvait être que Max [in Jeddah], ça ne peut pas être Lewis parce qu’il a le déficit.

Lorsqu’on lui a présenté les moyens par lesquels Verstappen pourrait remporter le titre en Arabie saoudite, Hill n’a pas tardé à suggérer que Hamilton devrait pouvoir terminer là où il est tenu de maintenir la course au titre à Abu Dhabi – dans des circonstances normales.

« À quand remonte la dernière fois qu’il est arrivé sixième? s’interrogea-t-il. « [And] vous avez ce nouveau moteur, n’oubliez pas. Toto [Wolff] ont dit qu’ils allaient mettre le « moteur épicé » dedans. »