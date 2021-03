‘Hunter’ Lewis Hamilton: des règles conçues pour nous arrêter

Lewis Hamilton dit que ce n’est «pas un secret» Les nouvelles règles aérodynamiques de la F1 sont conçues pour arrêter Mercedes, mais ça va, il aime être le «chasseur».

Mercedes a connu une pré-saison difficile, l’équipe de Brackley terminant les essais à plus d’une seconde derrière Red Bull.

Mais alors qu’il y avait des signes de riposte sur les pneus moyens en Q2, la seule séance où Hamilton a été la plus rapide lors du week-end du GP de Bahreïn, lorsque les équipes étaient de retour sur les pneus tendres pour la Q3, c’était tout Max Verstappen.

Le Néerlandais a pris la pole position avec un 1: 28,997, un énorme 0,388s plus rapide que Hamilton.

Le septuple champion du monde dit qu’il ne craint pas de commencer deuxième car cela signifie qu’il a la chance d’être le «chasseur» du changement.

« Ils ont clairement encore une bonne partie de notre temps », a-t-il déclaré avant la course de 57 tours de dimanche. «Mais nous pouvons encore nous battre depuis la deuxième place.

«J’aime être le chasseur.»

Le Britannique, cependant, estime que la Formule 1 a délibérément pris des mesures pour arrêter la charge de Mercedes cette saison.

Les nouvelles règles aérodynamiques régissant le plancher et le diffuseur, conçues pour réduire les appuis et ralentir les voitures, ont eu plus d’impact sur les équipes qui utilisent des râteaux bas, comme Mercedes et Aston Martin.

«Je veux dire, ce n’est un secret pour personne que les changements, bien sûr, ont été faits pour nous rattraper», a-t-il déclaré.

«Nous avons bien entendu modifié notre moteur l’année dernière pour faire la même chose.

« Mais ça va. Nous aimons les défis et nous ne les méprisons pas. Nous travaillons dur pour faire de notre mieux, et c’est ce que nous ferons. »

Hamilton estime que Red Bull continuera d’avoir un avantage dans la course de dimanche.

«C’est juste à partir des informations qui m’ont été données et de ce que je peux voir», a-t-il déclaré.

«Notre équilibre n’était pas vraiment spectaculaire, mais ce n’était pas le pire, au volant. C’était juste si vous arranger les choses, on aurait dit que c’était une différence de quelques dixièmes entre nous.

«Mais nous verrons. Cela n’avait vraiment pas l’air terrible et c’était beaucoup mieux que ce que je pensais être lors des tests.

