Hunter-Reay: C’est Indy et tout le monde ressent cette pression

Ryan Hunter-Reay n’a pas besoin de faire le calcul, il est l’un des pilotes les plus anciens d’IndyCar car la série est orientée vers les adolescents et n’a pas gagné de course depuis 2018 et le début de cette 18e saison a été horrible.

«De toute évidence, j’ai beaucoup moins devant moi que derrière moi», a déclaré Hunter-Reay.

Pas si vite, “Captain America”.

Hunter-Reay est de retour dans les confins familiers de l’Indianapolis Motor Speedway et est prêt à inverser sa saison avec une deuxième victoire en carrière à Indianapolis 500.

Rien ne s’est bien passé pour Hunter-Reay depuis le premier tour de la saison, quand il a été récupéré dans une collision au premier tour et l’écran aérodynamique de protection du cockpit d’IndyCar lui a probablement sauvé la vie en détournant un pneu de sa tête. Dans les quatre courses depuis, il a mené quatre tours au total, son meilleur résultat est 10e et il est 17e au classement.

Mais l’Indy 500 est un animal adapté à Hunter-Reay et à son approche analytique. Le Texan natif était le vainqueur de la course 2014, la même année, il a remporté son seul championnat IndyCar, et il est généralement dans le mélange à Indy.

Il a ouvert les essais la semaine dernière avec le deuxième tour le plus rapide dans une séance menée par trois anciens vainqueurs de la course, mais alors que les températures se réchauffaient chaque jour à Indy, sa voiture a eu du mal avec la vitesse. Il ne pensait pas qu’il aurait une chance en qualifications et ne pensait pas qu’il atteindrait 371,8 km / h (231 mi / h) lors de sa première tentative.

«J’ai regardé le tableau de bord et j’ai pensé qu’il était cassé», a-t-il déclaré.

Hunter-Ray a rejoint son coéquipier Colton Herta, qui à 21 ans a presque la moitié de l’âge de Hunter-Reay, comme les deux seuls pilotes d’Andretti Autosport à accéder au Fast Nine. Hunter-Reay débute septième de l’Indy 500.

«C’est une grande opportunité. C’est ma piste de course préférée, vous entendrez toujours les gars le dire, mais j’adore les ovales », a déclaré Hunter-Reay.

Une deuxième victoire en Indy 500 devrait décourager Hunter-Reay, qui n’a annoncé qu’en janvier qu’il était de retour pour une 12e saison à Andretti avec le sponsor de longue date DHL. Hunter-Reay et le propriétaire de l’équipe Michael Andretti ont déclaré que le calendrier tardif de la prolongation du contrat n’était pas inhabituel, mais Andretti a également précisé que Hunter-Reay savait qu’il devait avoir une bonne saison.

Herta a reçu une prolongation de deux ans il y a deux semaines, indiquant clairement qu’il est l’avenir de l’organisation. Ce rôle était autrefois pour Hunter-Reay, et pendant un certain temps, il a partagé la tête de liste de l’équipe avec Alexander Rossi.

Mais Hunter-Reay fête ses 41 ans à la fin de l’année et IndyCar devient le jeu d’un jeune homme. Même Rossi, qui à seulement 29 ans est encore cinq ans éloigné de sa victoire en tant que recrue dans la 100e course de l’Indy 500, ne peut plus revendiquer le statut de premier plan au sein de l’organisation.

Rossi, qui commence dimanche 10e, approche du deuxième anniversaire de sa dernière victoire en IndyCar – une victoire en juin 2019 à Road America. Rossi et Hunter-Reay se sont déjà demandé si Andretti Autosport était trop grand: l’équipe gère 15 voitures dans sept séries différentes et Andretti a six inscriptions dimanche à Indy.

Si l’un ou l’autre croit vraiment que l’organisation est trop dispersée et que cela leur a fait du mal, ils ne l’ont pas dit. Mais Herta fait partie d’un quatuor de jeunes pilotes qui repousseront rapidement les vétérans en déclin.

Hunter-Reay est certain qu’il est toujours parmi les meilleurs du sport mais reconnaît les enjeux à venir dimanche.

«Absolument pourrait être un tournant dans la saison», a-t-il déclaré. «C’est définitivement une énorme opportunité pour nous de faire du reste de la saison une histoire différente.»

L’accumulation de deux semaines à l’Indy 500 a tendance à favoriser les vétérans, qui peuvent gérer le processus épuisant et émotionnel du bricolage quotidien d’une voiture de course pour un pilote, puis de la pousser à ses limites avec des vitesses qui atteignent parfois 240 mph (386,24 km / h). La semaine dernière.

Un pilote plus jeune pourrait avoir du mal avec l’intensité de l’événement et cela donne un avantage à Hunter-Reay.

«C’est Indy et tout le monde ressent ce sentiment de pression, mais il suffit de le prendre jour après jour», a-t-il déclaré. «C’est une autre chose que l’expérience fait pour vous. Votre tête ne devient plus incontrôlable, du moins lorsque vous avez gagné ici et que vous avez vécu les différentes étapes de la semaine. ” (Rapport de Jenna Fryer)