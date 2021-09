Hunter Renfroe a réussi un circuit et a montré son bras contre les Rays

Les Red Sox de Boston a battu les Rays de Tampa Bay 2-1 mercredi au Ligue majeure de baseball – MLB et le jardinierou Chasseur Renfroe était la grande figure du jeu susmentionné.

Mercredi, Fenway Park a accueilli un nouvel affrontement entre les Red Sox et les Rays, Hunter Renfroe étant la grande figure du jeu, contribuant à l’offensive et à la défense pour continuer à mettre son équipe au combat dans la dernière ligne droite du régulier 2021 de la Major League Baseball. saison.

Renfroë a été décisif à la fois avec le bois et la batte, car la victoire #80 des Red Sox en MLB 2021 portait son empreinte, puisqu’il a frappé un home run dans l’embrayage et a ensuite pris son bazooka du champ extérieur pour marquer un point et mettre fin au duel .

En huitième manche, avec un coéquipier à bord, le voltigeur des Red Sox a frappé son 27e circuit de la saison en cours, servant ce coup sûr pour mettre le match 2-1, à seulement trois retraits de la victoire devant son public à Boston.

Ce coup a eu une vitesse de sortie de 107,5 milles à l’heure et a atteint 415 pieds du champ gauche, sur tout le Green Monster, contre le lanceur droitier JT Chargois, qui a égaré un curseur.

Voici le home run :

Un épisode plus tard, étant à trois points de la victoire, Hunter Renfroe a terminé de mettre la cape du héros, car en raison d’un coup sûr de Joey Wendle, le champ centre Danny Santana n’a pas pu garder le ballon, mais heureusement, cela a compté avec son coéquipier derrière, qui surpris le coureur avec un tir remarquable au troisième but.

Renfroe a condamné le joueur des Rays dans l’antichambre et a précisé que son bras est craint dans la MLB, étant un véritable missile qui signifiait le troisième retrait et la victoire 2-1 du Red Sox, étant une nuit positive pour ce joueur.

De plus, Hunter Renfroe a récolté 16 passes cette saison, 4 de plus que le prochain voltigeur le plus proche, ayant une année défensive dans le MLB positif et cela pourrait sans aucun doute le conduire à concourir pour le Gant d’Or.

Après ce jour, Chasseur renfroe Il frappe .267 avec 119 coups sûrs, 27 circuits, 85 points produits et 78 points. Avec le gant, il a un pourcentage défensif de .962 et seulement neuf erreurs.