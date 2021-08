Hunter Renfroe HR (+450) et plus ⋆ 10z viral

Après une courte liste de matchs hier, toutes les équipes sont en action ce soir, et il y a beaucoup de bons spots de paris parmi lesquels choisir. Ci-dessous, j’ai examiné les cotes MLB Player Prop Vegas et décrit trois choix d’accessoires de joueurs MLB experts gratuits dans le guide de paris MLB d’Awesemo.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Choix d’accessoires de joueurs experts de la MLB, prévisions et cotes Vegas

Adrian Houser contre Pirates : Moins de 4,5 retraits au bâton (-154, BetMGM)

Adrien Houser a eu une saison misérable. Les retraits au bâton ont été particulièrement difficiles à trouver, car il n’a rassemblé qu’un taux de retrait au bâton de 18%. Il n’a eu que deux matchs de frappes à deux chiffres au cours des huit derniers. Les Pirates ne sont pas une grande équipe de frappeurs, mais ils ne frappent pas beaucoup non plus. De plus, Houser n’a été autorisé à lancer que 70 lancers au dernier départ, et les Brewers ont retiré leurs partants tôt en raison de l’expérience et de la puissance globale de leur enclos des releveurs tant vanté. Ainsi, même en payant un peu de jus, le modèle d’Awesemo projette ce pari d’être extrêmement rentable.

Obtenez un premier pari sans risque jusqu’à 600 $ !

Tyler Mahle contre Diamondbacks : Plus de 6,5 retraits au bâton (-106, FanDuel)

Tyler Mahle a connu une excellente saison dans le département des retraits au bâton. Les Twins frappent à un rythme moyen de la ligue mais doivent jouer dans un parc de la Ligue nationale ce soir, ce qui signifie Kenta Maeda sera au bâton. Mahle a connu une séquence de neuf matchs avec des frappes à deux chiffres qui ont été brisées lors du dernier départ, mais il faut s’attendre à ce qu’il reprenne là où il s’était arrêté ce soir. Alors que les retraits au bâton ont diminué dans toute la ligue depuis la mise en œuvre de l’interdiction des substances collantes, Mahle n’a pas été blessé par le changement de règle, et un total de sept retraits est projeté près des deux tiers du temps par le modèle d’accessoires d’Awesemo.

Hunter Renfroe contre Tigers : pour frapper un coup de circuit (+450, BetMGM)

Lancer un pari sur un home run rend la sueur beaucoup plus amusante sur n’importe quelle ardoise, surtout lorsque les Red Sox affrontent un lanceur du calibre de Wily Peralta. Peralta a été mauvais dans tous les domaines cette saison, mais a particulièrement eu du mal à renoncer à la puissance, avec un 0,424 xSLG et 8,6% de barils abandonnés. Chasseur Renfroë, d’autre part, a connu une première saison incroyable avec les Red Sox, abaissant son taux de retrait au bâton à 22% et augmentant son xSLG à 0,478 avec un angle de lancement de 13,2 degrés. Toutes les statistiques ci-dessus signifient que +450 pour frapper un home run est un excellent pari pour Renfroe ce soir.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.