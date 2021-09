Hunter trouve une caméra GoPro perdue avec des images prises par un ours

in

Un chasseur de tir à l’arc de Laramie, dans le Wyoming, a trouvé la semaine dernière une caméra GoPro que quelqu’un avait perdue il y a des mois. Il l’a chargé et a été surpris de trouver des images qui ont en fait été prises par un ours noir.

Dylan Schilt a posté la vidéo sur Facebook. Il montre l’ours piaffant et mordant la caméra. Parfois, vous pouvez voir l’intérieur de la gueule de l’ours. À d’autres moments, vous pouvez voir les énormes griffes de l’ours.

“La semaine dernière, alors que je chassais au tir à l’arc, je suis tombé sur une GoPro perdue en motoneige”, a écrit Schilt dans sa description. « Quand je suis revenu au camp, je l’ai chargé et je ne pouvais pas croire ce que j’ai vu.

«Après quatre mois, un gros ours noir l’a trouvé et a non seulement réussi à l’allumer, mais a également commencé à s’enregistrer en jouant avec.

“De loin la chose la plus folle que j’ai jamais trouvée!”