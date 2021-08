Hunter’s Arena Legends est-il un jeu croisé? Le multijoueur multiplateforme expliqué

in

Hunter’s Arena Legends sera bientôt gratuit sur PlayStation et ses développeurs ont confirmé s’il prend en charge le crossplay avec PC.

Bien que ses critiques d’accès anticipé sur Steam soient mitigées, la bataille royale de 30 personnes semble passionnante. Non seulement parce qu’il se concentre sur la mêlée et l’épée au lieu de l’arsenal habituel d’armes à feu, mais parce qu’il propose également un large éventail de guerriers.

Du bacon humain nommé Pigsy aux beautés asiatiques telles que Dalgi, vous rivaliserez avec des amis et contre des ennemis sur un champ de bataille d’Asie de l’Est regorgeant de zones uniques telles que des châteaux sans nom et des champs de sang.

Hunter’s Arena Legends propose-t-il un mode multijoueur multiplateforme ?

Il existe un multijoueur croisé et multiplateforme pour Hunter’s Arena Legends entre PS4, PS5 et PC.

Cela a été confirmé par les développeurs sur Steam en juillet. Il est disponible sur PC en accès anticipé et coûte 15,99 £ sur le magasin Valve. Bien que non officiel, cela coûtera probablement autant sur PlayStation lorsqu’il ne sera plus gratuit en septembre.

La confirmation de Mantisco du jeu croisé ne fournit pas beaucoup de détails, mais ils ont parlé des modes qui seront disponibles au lancement.

Modes multijoueurs

Les modes multijoueurs pour Hunter’s Arena Legends sont :

Pour les vagabonds solitaires qui n’aiment personne, Solo sera votre choix car il vous opposera à 30 autres joueurs dans une guerre de bataille royale traditionnelle. Le dernier homme debout finit vainqueur, mais vous pouvez temporairement faire équipe avec des ennemis pour collecter du butin et renverser des démons avant de finalement poignarder votre partenaire dans le dos.

Trio vous propose de faire équipe avec deux inconnus ou amis. On dit que les batailles sont plus difficiles et il est recommandé de communiquer avec vos acolytes avant de vous rendre sur le champ de bataille afin de choisir des guerriers dotés d’un ensemble de compétences complémentaires.

Enfin, Tag Match est un mode spécial basé sur les compétences plutôt que sur les prouesses de survie. Vous entrerez dans l’arène avec deux combattants de votre choix et vous affronterez un autre adversaire à mort. Pensez aux combats par équipe dans les jeux de combat tels que Soul Calibur et Tekken.

