Hunters combine deux Jawas en un seul grand personnage

Star Wars: Hunters est un prochain jeu de combat d’arène lancé sur Nintendo Switch ainsi que sur les appareils iOS et Android l’année prochaine. Mais plus important encore, c’est aussi le véhicule de mon nouveau personnage Star Wars préféré de tous les temps : deux Jawas dans un trench-coat.

Puisqu’ils ne sont décrits que comme des « grattoirs avec un arsenal de puissance de feu cachée » sur le site officiel de Star Wars : Hunters, mon principal canon personnel est que ces petits mecs ont trompé les organisateurs de la compétition en jeu en leur faisant croire qu’ils étaient un Jawa terriblement grand. comme quelque chose de The Little Rascals. Ils n’ont même pas de noms séparés ; le duo est simplement connu sous le nom d’Utooni, un jeu sur un mot fréquemment utilisé dans la langue Jawa.

Utooni peut être vu brièvement dans la cinématique ci-dessus aux côtés du reste du casting de Star Wars: Hunters. Et tandis que certains personnages ne sont que des remplaçants prévisibles pour des factions comme l’Empire, les Sith et l’Alliance rebelle, il semble que Disney et Lucasfilm ont également donné aux développeurs une licence pour jouer avec l’univers Star Wars. J’aime particulièrement J-3D1, un droïde qui a été programmé pour croire qu’il peut utiliser la Force, et Slingshot, un Ugnaught qui semble conduire un Droideka réutilisé au combat.

Star Wars: Hunters a été révélé pour la première fois lors d’un Nintendo Direct en février dernier, pris en sandwich entre des annonces plus excitantes pour Mario Golf: Super Rush et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Plus récemment, les développeurs ont profité d’un événement Apple pour montrer de minuscules extraits de gameplay. Je ne suis pas un gourou du marketing ou quoi que ce soit, mais Star Wars: Hunters aurait probablement attiré beaucoup plus d’attention si les Jawas faisaient partie de la publicité dès le début.

En tout cas, je suis à fond sur Star Wars : Hunters grâce à Utooni. Désolé, Dark Maul, votre sabre laser à double lame et votre excellent scénario dans Star Wars: The Clone Wars ne font pas le poids face à ces mignonnes.

