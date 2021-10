Huobi approuvé par la FSA au Japon

Huobi Japon a reçu l’approbation d’offrir et d’opérer en tant que Instrument financier de type I Entreprise directement auprès du régulateur japonais Financial Service Agency (ou FSA). Les crypto-exchange peut désormais proposer et gérer des dérivés crypto.

Huobi Japon : l’échange crypto est une entreprise d’instruments financiers

Huobi aurait rejoint les 7 seules bourses de crypto-monnaie au Japon, sur un total de 34, qui possèdent la même licence Financial Instrument Business.

La société peut désormais développer des produits dérivés et proposer des services de trading et de tenue de marché à ses clients.

PDG de Huobi, Japon Haiteng Chen, a commenté la nouvelle comme suit :

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint ce jalon. Cela nous permettra d’étendre nos activités au-delà du commerce au comptant et d’alimenter la prochaine phase de notre croissance au Japon. À l’avenir, nous prévoyons de développer un certain nombre de produits dérivés de crypto pour répondre aux demandes croissantes du marché ».

La FSA est le principal régulateur des services financiers au Japon, supervisant les domaines de la banque, des valeurs mobilières, de la bourse et de l’assurance.

Huobi Japon et le développement de tout l’écosystème

L’écosystème Huobi a vu le crypto-échange développer différentes stratégies au fil du temps pour avoir une présence à travers le monde.

Huobi Japon est une partie centralisée de la crypto-échange de cet écosystème et, selon les données de CoinGecko, offre 13 pièces, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Huobi Token (HT) et 35 paires de trading.

Huobi Japon offre 35 pièces

Le succès du huitième échange crypto dans la catégorie spot et du deuxième pour la catégorie dérivés dépend également des dernières stratégies.

En septembre 2021, la bourse asiatique avait annoncé une airdrop pour tous ses clients européens, relatif au crypto Shiba Inu, le « Dogecoin Killer ». Au total, le don de pièces de monnaie de la crypto-échange s’élevait à 1,3 milliard de jetons SHIB.

Le même mois, Entreprises Huobi a annoncé un Fonds de 10 millions de dollars investir dans GameFi, des jeux basés sur la blockchain qui exploitent également les NFT et les mécanismes « Play to Earn ».

Le fonds servirait à aider les développeurs à proposer leurs propres jeux, afin de participer à la sélection des projets. Les start-up, qui sont financées par le fonds GameFi, auraient bénéficié du soutien de Huobi en termes de marketing, d’assistance juridique et de mise en place de partenaires stratégiques.

L’entrée dans DeFi et les numéros de Huobi Token

C’était en mars 2020 lorsque le groupe Huobi a annoncé le lancement de sa blockchain publique open source pour DeFi, la chaîne Huobi.

En utilisant un modèle de gouvernance flexible basé sur une variante de Delegated Proof of Stake (DPoS), le Huobi Chain fait partie du circuit de la machine virtuelle, c’est-à-dire ceux soutenant la création d’applications financières pour DeFi, dApps.

Pendant ce temps, le jeton Huobi (HT), né en tant que monnaie d’échange cryptographique, a été lancé en janvier 2018 en tant que token ERC20, c’est-à-dire basé sur la norme Ethereum.

Avec l’expansion de l’écosystème Huobi, HT a connu une pompe à prix depuis le début de 2021, commençant à 5 $ et atteignant son ATH – record absolu de près de 35 $ vers mai 2021, la période de la première course haussière de la reine crypto Bitcoin (BTC).

À ce jour, le prix de HT est de 7,60 $ avec un capitalisation boursière totale supérieure à 1 milliard de dollars.