Huobi élargit les options de paiement Visa et Mastercard

Les utilisateurs de crypto-monnaie sur Huobi peuvent désormais charger leurs comptes avec Visa et Mastercard émises en Espagne, selon l’échange.

Cela a donné aux clients plus d’alternatives lorsqu’il s’agit d’acheter des crypto-monnaies avec de faibles frais de transaction en euros.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon l’annonce, le service est rendu possible par le fournisseur de services DLT de Giralta et Huobi Technology Co Ltd.

Les utilisateurs qui paient des actifs cryptographiques avec Mastercard paieront des frais de transaction Mastercard de 1,32%. Le service est offert à toute personne possédant une Mastercard ou Visa émise en Espagne qui a permis une transaction internationale, y compris celles résidant en dehors de l’Espagne.

Huobi a déclaré que le nouveau service faisait partie des objectifs d’expansion de la société sur le marché européen plus large avec une option de paiement plus abordable.

Auparavant, l’échange intégrait des points d’accès pour les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’Union européenne qui souhaitent entrer sur le marché de la crypto-monnaie.

Autonomiser 100 millions de foyers dans le monde

Le vice-président Huobi des marchés mondiaux, Ciara Sun, a commenté le développement. Elle a déclaré que l’objectif de la société était d’élargir son marché et de fournir un meilleur accès à ceux qui souhaitent entrer dans l’espace cryptographique. Elle a ajouté,

Nous continuerons d’ajouter de nouvelles rampes d’accès fiat pour offrir à tous les utilisateurs une expérience d’intégration sans friction.

Sun a ajouté que Huobi souhaitait rendre la possession de crypto-monnaies plus sûre, plus facile et plus rapide pour les utilisateurs. Cela conduira à son tour à l’adoption rapide d’actifs cryptographiques. Cela mènera également à la réalisation de son objectif de permettre à 100 millions de foyers dans le monde de posséder des crypto-monnaies.

En tant que membre du groupe Huobi, Huobi Gibraltar opère en tant que fournisseur de technologie de registre distribué (DLT) depuis 2018. La société est autorisée à utiliser DLT pour stocker ou transmettre de la valeur qui appartient aux utilisateurs. Ce rôle comprend la fourniture de services d’intermédiaire / de courtage et l’exploitation d’un marché secondaire pour le trading de crypto-monnaies et d’autres actifs numériques.