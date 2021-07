Huobi et OKCoin vont fermer des filiales à Pékin Crypto new media

Au milieu de la répression croissante de la cryptographie chinoise, les anciens géants de l’échange en Chine, Huobi et OKCoin ont annoncé la fermeture de leurs filiales à Pékin.

La « résolution de dissolution » de Huobi

Beijing Huobi Tianxia Network Technology Co. a dissous son enregistrement la semaine dernière et a informé les investisseurs de liquider leurs comptes dans les 45 prochains jours. Cette annonce était au lieu de « résolution de la dissolution » et a été rendue publique sur le site Web du National Enterprise Credit Information Publicity System. Huobi Technology Holdings, une entreprise hongkongaise de l’organisation Huobi, a enregistré une baisse du cours de ses actions de 22% aujourd’hui.

La filiale de Huobi à Pékin est restée une franchise non opérationnelle pendant des années et n’a pas rapporté beaucoup ou aucun chiffre d’affaires. China Morning Post. Après la fermeture de Beijing Huobi Tianxia Network Technology Co., Huobi ne compte plus qu’un quart de ses filiales actives.

« l’ajustement normal des entités opérationnelles » d’OKCoin

La fermeture de la filiale de Huobi à Pékin est intervenue après l’annonce en juin de Beijing Lekuda Network Technology Co. d’OKCoin de la liquidation de tous les projets et de la liquidation des actifs des utilisateurs.

OKCoin et OKEx ont eu une histoire controversée avec l’entrepreneur chinois, Star Xu Mingming, et fondateur des deux organisations. Lors de la fermeture des services de fermeture de la filiale d’OKCoin à Pékin, un représentant de Pékin Lekuda a déclaré à South China Morning Post que cette fermeture faisait partie d’un plan plus vaste impliquant un « ajustement normal des entités opérationnelles ».

La répression de la crypto en Chine

La répression de la cryptographie en Chine s’intensifie à un rythme rapide, avec un arrêt croissant des opérations minières et la migration des mineurs. La Banque centrale chinoise a également interdit les opérations des sociétés de logiciels impliquées dans le commerce de crypto, ainsi que l’avertissement de la Banque centrale aux entreprises chinoises contre l’offre de tout type d’espace de bureau aux entreprises de monnaie virtuelle. Le gouvernement chinois s’oriente également rapidement vers l’introduction de la monnaie numérique de la banque centrale chinoise en remplacement du système décentralisé de crypto-monnaies.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a pris position contre la répression chinoise des crypto-monnaies et a déclaré que la répression des crypto-monnaies pourrait s’avérer être une “erreur de mille milliards de dollars”. Il a souligné comment la répression de la Chine a forcé les mineurs chinois à migrer vers les pays d’Amérique du Nord pour s’installer.

