China FUD: Huobi fonctionne normalement, OKEx revient sur la suspension du trading C2C

Le FUD chinois a atteint son crescendo lorsque le marché a chuté au cours du week-end, anéantissant ainsi un billion de dollars.

Les Altcoins ont été les plus touchés, une grande majorité perdant plus de 90% de leur valeur. Parmi les meilleures pièces, Bitcoin n’a pas atteint un nouveau creux mais a fini par toucher 31100 $. Contrairement à Bitcoin, Ether a été durement touché et est tombé à environ 1725 $ sur Coinbase, un niveau vu pour la dernière fois fin mars.

Cette dernière vente a été provoquée par les rumeurs selon lesquelles les plus grandes bourses de crypto-monnaie asiatiques Huobi et OKEx clôturent leur dépôt et leurs retraits.

Outre les contrats à terme et les produits d’investissement à effet de levier «temporairement» non disponibles pour les nouveaux utilisateurs de Huobi de «quelques pays et régions spécifiques», la rumeur disait que l’échange arrêterait également ses services d’hébergement de mineurs en Chine continentale.

Non seulement les prix des crypto-monnaies, mais les sociétés OKEx et Huobi cotées à Hong Kong ont également chuté de 15% et 20%, respectivement, ce qui représente la panique des investisseurs concernant la politique du gouvernement chinois.

Huobi a précisé plus tard que les rapports faisant état de la fermeture des services OTC fiat-to-crypto étaient des «fausses nouvelles» et qu’il fonctionnait normalement et que les retraits et dépôts ne sont pas fermés. OKEx, quant à lui, est revenu sur la suspension du trading C2C hors ligne.

Alors que les gens craignaient que le gouvernement ne ferme tous les services, Matthew Graham, PDG de Sino Global Capital, a déclaré que tout cela était simplement «ridicule».

“Je ne sais pas pourquoi les gens seraient inquiets à ce sujet, mais comme cela circule: le gouvernement chinois ne va pas confisquer les fonds des gens à Huobi”, a-t-il déclaré. «Le gouvernement chinois déteste les troubles sociaux par-dessus tout. Confisquer des fonds à Huobi serait extrêmement contre-productif. Ce n’est pas du tout logique.

Je l’ai déjà dit, je le répète. La seule réglementation qui compte pour la cryptographie est les États-Unis. Tout est exactement ce que CT appelle ça, FUD. – Kyle Davies (@ kyled116) 21 mai 2021

Comme nous l’avons signalé, l’interdiction de Bitcoin par la Chine n’est pas quelque chose de nouveau; en fait, cela s’est produit pour la première fois en décembre 2013. En ce qui concerne les dernières actions, il n’y a pas d’informations précises autres que la «répression de l’exploitation minière et du commerce de Bitcoin» du Conseil d’État.

Même Hong Kong restreindre le commerce aux investisseurs professionnels n’est pas nouveau, ou les bourses doivent avoir une licence pour opérer.

«La répression de Pékin contre les crypto-monnaies en Chine continentale n’inclut pas Hong Kong. De même, la politique de crypto-monnaie de Hong Kong n’a rien à voir avec la Chine continentale », a noté la publication locale Wu Blockchain.

Selon Wu Blockchain, le chaos se poursuivra probablement la semaine prochaine ou peut-être même un mois. Cela aura bien sûr un impact sur le marché, car les investisseurs chinois représentent un bon nombre de volumes de négociation de contrats à terme et détiennent à la fois Bitcoin et Ethereum.

