Avec des centaines d’actifs numériques à échanger, Huobi Global est actuellement l’une des principales plateformes de trading Bitcoin et Ethereum au monde, offrant des services de trading sûrs et faciles.

Une nouvelle offre de Huobi Global a été lancée récemment, avec de nouveaux clients éligibles à un bonus d’inscription de 170 $. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter du « bonus de bienvenue » unique de Huobi Global à leur convenance en s’inscrivant sur la plateforme.

Huobi Global est un échange de crypto-monnaie bien connu dans le monde. Offrir aux utilisateurs un accès à plus de 390 actifs numériques, y compris bitcoin, ethereum, cardano et solana, parmi de nombreuses autres devises numériques, et apporte également à leurs utilisateurs une assistance par chat en direct pour les requêtes d’enregistrement, d’activation, d’annulation ou autres.

Huobi Global s’engage à fournir une expérience et un environnement de trading uniques et à assurer la sécurité, la durabilité et la sécurité de ses utilisateurs. C’est avec grand plaisir que nous adoptons une véritable approche client, ce qui est important pour poser les bases du succès à long terme de la plateforme et attirer de nouveaux clients.

Huobi Global propose également des frais de négociation très abordables à ses clients, en plus d’une grande variété de biens et de services parmi lesquels choisir. Ces solutions sont personnalisées pour répondre aux besoins de divers types de clients et d’investisseurs.

Selon CoinMarketCap, Huobi Global est classé troisième au niveau mondial en termes de cote d’échange de crypto-monnaie. L’échange fournit aux consommateurs plus de 900 paires d’actifs cryptographiques.

Pour être éligible au bonus de bienvenue de Huobi Global, vous devez respecter les conditions générales suivantes :

Les récompenses de bienvenue ne sont disponibles que pour les nouveaux clients. Les utilisateurs doivent terminer les nouvelles tâches utilisateur dans les 15 jours et recevoir leur bonus dans les 30 jours suivant la fin des missions. Les utilisateurs doivent utiliser chaque bonus après avoir terminé chaque mission pour obtenir un crédit pour le bonus. Chaque bonus ne peut être réclamé qu’une seule fois par client. Si vous résidez dans les pays suivants : Chine, Venezuela, Singapour, Iran, Corée du Nord, Cuba, Syrie et Soudan, vous ne pourrez pas participer à la campagne. Huobi Global se réserve le droit de rejeter les utilisateurs qui se livrent à toute activité frauduleuse et de suspendre les comptes des utilisateurs qui ont enregistré plusieurs comptes.

En tant que nouvel utilisateur, vous devriez et certainement envisager de profiter du bonus de bienvenue de 170 $ de Huobi Global en vous inscrivant ! Pour plus de détails, veuillez vous référer au site officiel de Huobi Global.

Cliquez ici pour vous inscrire : https://www.huobi.com/en-us/topic/welcome-bonus/