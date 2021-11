Huobi Global obtient l’approbation pour transférer ses activités de trading au comptant à Gibraltar

Huobi Global était la plus grande bourse de Chine avant que le pays ne commence à sévir contre les crypto-monnaies et à interdire toutes les activités liées aux crypto-monnaies. La bourse ferme maintenant ses activités en Chine et déménage à Gibraltar.

Dans une annonce du 8 novembre, le groupe Huobi a déclaré avoir reçu l’approbation de la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) pour déplacer ses opérations de trading au comptant à la suite de la répression de la crypto-monnaie en Chine.

Huobi déménagera à Gibraltar

Le GFSC a autorisé Huobi à commencer à transférer ses opérations de trading au comptant à Huobi Technology (Gibraltar) Co. Grâce à cette transition, le groupe Huobi offrira désormais des services de trading au comptant. Huobi Gibraltar est un échange centralisé d’actifs numériques entièrement réglementé par le GFSC.

S’exprimant à ce sujet, le cofondateur du groupe Huobi, Du Jun, a déclaré que,

Cela marque une étape clé dans les efforts d’expansion mondiale de Huobi. L’industrie mondiale des crypto-monnaies évolue vers une croissance compatible et nous reconnaissons la nécessité d’aligner nos activités sur cette tendance.

Jun a en outre noté que Gibraltar avait un grand potentiel parce que son marché était un « centre de services financiers international mondialement reconnu ».

Gibraltar a fait des progrès remarquables en ce qui concerne l’adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies. Suite à cette croissance, de nombreuses entreprises se sont précipitées dans le pays pour profiter du climat réglementaire favorable.

Huobi n’est pas le premier joueur de crypto à s’installer dans le pays en raison de la réglementation amicale de la crypto. Certains participants de l’industrie ont déclaré que Gibraltar a créé une bonne dynamique pour devenir un «point d’accès cryptographique» en suivant ses progrès dans la création d’un cadre réglementaire cryptographique solide.

Les entreprises de crypto quittant la Chine

Après que la Chine a introduit des lois strictes concernant les crypto-monnaies, de nombreuses sociétés de cryptographie ont annoncé qu’elles quitteraient le pays. Huobi fait partie des entreprises qui partent, à la suite d’un accord du 24 septembre par le conseil d’administration qui a voté pour la fermeture des opérations en Chine et pour se concentrer sur les marchés étrangers. D’autres entreprises telles que Binance, BTC.com et Bitmain ont également emboîté le pas et ont déjà interdit aux nouveaux utilisateurs en Chine de s’inscrire sur la plate-forme. En plus des courtiers en crypto-monnaie, des sociétés minières en Chine ont également fermé. Les pools miniers de crypto et les fabricants d’équipements miniers ont également quitté le pays.

