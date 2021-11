Huobi Global va expulser les utilisateurs de Singapour, citant les réglementations locales

La bourse de crypto Huobi Global fermera les comptes de tous les utilisateurs basés à Singapour d’ici le 31 mars 2022 pour se conformer aux réglementations locales, a annoncé mardi la bourse dans un communiqué.

Huobi prétend étendre sa présence à l’étranger pour compenser l’expulsion des utilisateurs chinois, qui représentent la moitié de sa base d’utilisateurs totale et 30 % de ses revenus, selon le co-fondateur Du Jun et le directeur de la stratégie mondiale Jeff Mei. Après le lancement de la banque centrale de Chine encore une autre répression contre le commerce de crypto, Huobi a annoncé qu’il supprimerait progressivement les comptes de la Chine continentale d’ici la fin de 2021. Singapour, connu sous le nom de hub crypto, a été inclus dans la liste des juridictions restreintes de Huobi, selon le communiqué. L’échange a conseillé aux utilisateurs de retirer leurs fonds et de fermer leurs positions avant la fin du mois de mars. Les utilisateurs des États-Unis, du Canada, de Cuba, d’Iran, du Japon, de Corée du Nord, du Soudan, de Syrie, du Venezuela et de Crimée sont également interdits de négocier sur le plate-forme, selon un accord d’utilisation du 26 juillet. Cependant, Singapour figurait également sur cette liste. Huobi n’a pas fourni d’autres détails. Des dizaines d’entreprises de cryptographie ont demandé des licences de la loi sur les services de paiement (PSA) de Singapour, y compris la filiale locale de Binance. Huobi a également demandé une licence de paiement par jetons numériques dans le cadre de PSA par l’intermédiaire de sa filiale locale Feu International, selon le site Web de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Selon le rapport annuel de Huobi Tech pour 2020, Feu International est une filiale à 100 % de Huobi Tech, une société cotée à Hong Kong distincte de Huobi Global, selon le rapport annuel de Huobi Tech pour 2020. Les deux ont un actionnaire et fondateur commun, Leon Li.Le 2 septembre, MAS a publié un avertissement aux investisseurs sur le site Web mondial de Binance. Quelques jours plus tard, la bourse a cessé de proposer des paires de dollars de Singapour.

Lire la suite: Crypto Exchange Huobi Global va déplacer ses services de trading au comptant à Gibraltar