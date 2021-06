Huobi

Huobi interdit aux utilisateurs de détail en Chine et à Taïwan d’utiliser ses dérivés (effet de levier)

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie en Chine, Huobi, a cessé de fournir des services de négociation de contrats aux utilisateurs chinois.

Ceci n’est cependant limité qu’au trading à effet de levier, qui a été la cible des régulateurs chinois, et les citoyens sont toujours autorisés à faire du trading au comptant.

Ce changement a été notifié en mettant à jour les termes du contrat d’utilisation le 26 juin, qui indiquait que l’échange “ne prend actuellement pas en charge les utilisateurs dans la juridiction chinoise”.

Selon la mise à jour, les utilisateurs de détail en Chine continentale, à Taïwan, en Chine, en Israël, en Irak, au Bangladesh, en Bolivie, en Équateur, au Kirghizistan, à Sébastopol et au Royaume-Uni n’ont pas le droit d’utiliser les services de « commerce de produits dérivés » fournis par le site Web Huobi.

Cela s’est ajouté aux utilisateurs des États-Unis, du Canada, de Hong Kong, du Japon, de Cuba, de l’Iran, de la Corée du Nord, du Soudan, de la Syrie, du Venezuela et de la Crimée.

La liste des pays est susceptible de changer selon les politiques et les types de produits.

« La Société peut suspendre ou résilier votre compte ou votre utilisation du Service, ou le traitement de toute transaction d’actif numérique, à tout moment si elle détermine à sa seule discrétion que vous avez violé le présent Contrat ou que sa fourniture ou votre utilisation du Service dans votre juridiction est illégale.

L’accord d’utilisation mentionne en outre que le marché des actifs numériques est nouveau et non confirmé. Ces actifs sont principalement utilisés par les spéculateurs et ces actifs numériques sont relativement moins utilisés sur les marchés de détail et commerciaux.

Il poursuit ensuite en disant que les transactions d’actifs numériques sont très risquées car elles sont négociées tout au long de la journée sans limites à la hausse ou à la baisse des prix, aux côtés des teneurs de marché et des politiques gouvernementales mondiales provoquant des fluctuations importantes de leurs prix.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.