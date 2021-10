Huobi Japan obtient l’approbation de la FSA pour entrer dans les produits dérivés de crypto

il y a 57 minutes | 2 minutes de lecture

L’entreprise a l’intention de fournir des actifs numériques de haute qualité.

La FSA a mis en place une équipe de spécialistes pour aider à la réglementation de la cryptographie.

Huobi Japan, autorisée à s’enregistrer en tant que société d’instruments financiers de type 1 par l’Agence des services financiers du Japon. Avec cette autorisation, Huobi Japan peut négocier des dérivés de crypto-monnaie et gérer des positions de souscription.

Il est régi par le Financial Instruments and Exchange Act, le seul régulateur financier du pays. De plus, l’agence réglemente également les services bancaires, de valeurs mobilières et d’assurance. Ainsi, avec l’autorisation, la société peut désormais se développer dans les produits dérivés cryptographiques pour satisfaire la demande croissante du marché.

Sans cette licence, les clients d’actifs numériques ne pourront négocier que sur les marchés au comptant. De plus, seules sept des 34 sociétés japonaises de crypto-monnaie sont autorisées à vendre des dérivés de crypto. L’obtention de cette licence nécessitait un certain nombre de niveaux d’actifs.

En outre, les services de négociation et de tenue de marché à la clientèle, autorisés en vertu de la licence. De plus, les tokens (Huobi Tokens) sont une crypto-monnaie qui peut être échangée sur Huobi Japan (HT).

Augmenter la protection des investisseurs

Grâce à son échange d’actifs numériques, l’entreprise a l’intention de fournir des services d’actifs numériques de haute qualité aux utilisateurs au Japon. De plus, Huobi Japan propose des échanges de yens japonais en crypto depuis l’acquisition de BitTrade en 2018.

Cela pourrait se produire dans les semaines ou les mois à venir, avec le Japon comme point focal. De plus, en tant que l’un des régulateurs de crypto les plus actifs. L’Agence japonaise des services financiers (FSA) a souvent affirmé sa volonté d’accroître la protection des investisseurs.

