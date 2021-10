Huobi

Huobi Japon s’apprête à proposer un dérivé après approbation réglementaire

L’Agence des services financiers du Japon (FSA) a autorisé Huobi Japan à s’enregistrer en tant qu’entreprise d’instruments financiers de type 1.

Huobi Japan pourra négocier la souscription et gérer les dérivés de crypto-monnaie avec cette approbation.

L’activité d’instruments financiers de type 1 est désignée en vertu de la loi sur les instruments financiers et les échanges de l’Agence des services financiers du Japon, la seule autorité de réglementation des services financiers dans le pays. L’agence supervise également les services bancaires, de valeurs mobilières et d’échange, ainsi que les services d’assurance.

Une étape importante pour Huobi Japon

Le PDG de Htutobi Japan, Haiteng Chen, a déclaré dans un communiqué de presse que l’approbation accordée à la société ouvre la possibilité de se développer dans les produits dérivés de la cryptographie pour répondre aux demandes croissantes du marché.

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint ce jalon. Cela nous permettra d’étendre l’activité au-delà du trading au comptant et d’alimenter la prochaine phase de notre croissance au Japon.

Les échanges de crypto-monnaie sans cette licence n’offriront que des services de trading au comptant limités aux clients d’actifs numériques.

Sur les 34 sociétés de crypto-monnaie au Japon, seules sept ont des licences pour proposer des dérivés de crypto. La sécurisation de cette licence signifiait que l’entreprise atteignait certains niveaux d’actifs spécifiques.

Le permis accordé à l’entreprise permettrait à Huobi Japan d’offrir des services de négociation et de tenue de marché à ses clients. Huobi Japan, à partir de septembre 2021, proposait des transactions jusqu’à 14 crypto-monnaies – Bitcoin, Ethereum et Huobi Token (HT).

La société prévoit en outre d’étendre considérablement ses services et capacités de négociation au Japon avec un engagement à sécuriser un service d’actifs numériques de qualité pour les utilisateurs du pays grâce à son échange d’actifs numériques. Depuis l’acquisition de l’échange de crypto-actifs sous licence japonais BitTrade en 2018, Huobi japan a fourni des services de trading conformes au yen japonais en crypto.

Échanges cryptographiques et régulateurs japonais

Il est possible que la réglementation des crypto-monnaies se durcisse d’ici quelques semaines à quelques mois, le Japon occupant le devant de la scène. L’Agence des services financiers (FSA) du pays possède l’un des organismes de réglementation les plus actifs dans le domaine de la cryptographie et a continuellement déclaré qu’elle souhaitait offrir une sécurité supplémentaire aux investisseurs en monnaie numérique au Japon.

La FSA a dédié une section entière de ses opérations aux crypto-monnaies, lançant un panel d’experts pour aider à la réglementation des crypto-monnaies. Il prévoit également de mettre en œuvre la nouvelle réglementation sur les crypto-monnaies en 2022. Les règles visent à stabiliser le marché japonais des crypto-monnaies tout en garantissant qu’elles n’entravent pas les développements et les innovations du secteur.

En juin 2021, la FSA a lancé un avertissement à la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, pour avoir opéré au Japon sans autorisation. La mise en garde, qui était la deuxième du genre, la FSA a déclaré que Binance a continué à fournir des services de crypto-monnaie en tant qu’échange sans s’inscrire correctement auprès d’elle.

Bien que Binance affirme qu’elle n’exploite pas actuellement d’opérations d’échange au Japon, le pays a été l’un des premiers pays au monde à rendre obligatoire l’enregistrement correct des échanges de crypto-monnaie auprès de la FSA.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.