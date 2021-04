Huobi lance quatre fonds cryptographiques, ciblant 0 million d’actifs totaux

Huobi

Huobi lance quatre fonds cryptographiques, ciblant 100 millions de dollars d’actifs totaux

L’échange de crypto-monnaie Huobi a lancé quatre fonds liés à la cryptographie qui suivront virtuellement les prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH).

Il comprend également un fonds actif investissant dans un panier d’actifs virtuels et un fonds de capital-investissement dédié à l’investissement dans le secteur de la cryptographie.

L’entreprise a déjà obtenu 50 millions de dollars d’engagements dans les quatre fonds et vise un actif total de 100 millions de dollars d’ici septembre.

Huobi Technology Holdings Ltd. a obtenu une licence de la Securities and Futures Commission de Hong Kong pour gérer et distribuer des fonds investis uniquement dans la crypto.

«Les actifs virtuels sont devenus une catégorie forte dans l’investissement alternatif, et davantage d’acteurs seront en concurrence dans ce domaine», a déclaré Zhang Li, directeur financier de Huobi Tech, lors d’une interview à Pékin à Zoom.

«Pour les investisseurs professionnels qui ont encore des inquiétudes concernant des choses comme la sécurité et la déclaration de revenus, ils choisiront d’acheter nos fonds plutôt que de détenir des pièces eux-mêmes.

Le fondateur de Huobi, Leon Li, vise à fournir une gamme complète de services liés à la cryptographie, y compris la garde.

