Huobi, le principal échange de crypto en Chine, détient plus d’un milliard d’actifs

Huobi, le principal échange de crypto en Chine, garde plus d’un milliard de dollars d’actifs

AnTy23 septembre 2021

Huobi Technology Holdings Limited détient plus d’un milliard de dollars d’actifs cryptographiques en dépôt.

La plus grande bourse de crypto-monnaie en Chine a noté jeudi qu’à la fin du mois d’août, les actifs sous la garde de Huobi Trust Hong Kong dépassaient 1 milliard de dollars.

Huobi Trust Hong Kong est une société de fiducie agréée enregistrée à Hong Kong qui fournit des services de garde d’actifs virtuels. En avril, elle s’est enregistrée avec succès en tant que société de fiducie à Hong Kong et est désormais entièrement sous licence de Hong Kong Trust and Company Service Provider (TCSP).

La société a déclaré qu’elle développait activement ses activités de fiducie et de dépositaire fournies par cette entité de Hong Kong avec Huobi Trust US.

“Depuis le début de l’année, les actifs virtuels représentés par Bitcoin ont déclenché une vague d’enthousiasme auprès des investisseurs.”

Parmi ses clients figurent des fonds spéculatifs, des teneurs de marché, des banques numériques, des échanges d’actifs virtuels et des prêteurs agréés.

