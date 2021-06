Huobi

Huobi réduit l’effet de levier maximal à moins de 5 fois pour les utilisateurs existants, aucun accès pour les nouveaux clients

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie de Chine, Huobi, empêche ses utilisateurs existants d’utiliser un effet de levier maximum 5x en raison de préoccupations concernant les politiques réglementaires, selon la publication locale Wu Blockchain.

Selon CoinGecko, Huobi représente le deuxième plus grand volume de transactions sur le marché au comptant après Binance et est suivi par OKEx. Il en va de même pour le marché des dérivés, alors qu’en termes d’intérêt ouvert (OI), il arrive à la 3ème place.

La Chine intensifie ses interventions sur le marché et resserre les contrôles depuis avril. Récemment, elle a renforcé ses mesures de surveillance destinées à protéger les investisseurs.

“Cela entraîne le refroidissement de l’industrie chinoise de la cryptographie”, a noté Sino Global capital.

Comme nous l’avons signalé, les régulateurs se sont particulièrement concentrés sur l’effet de levier et la prévention des transactions spéculatives. “Pour empêcher les escrocs de revenir et de manipuler intentionnellement le marché, il y a toujours une forte probabilité qu’il y ait plus de règles de surveillance mises en œuvre une par une”, a déclaré Sino.

Déjà, les régulateurs frappent avec des personnes demandant de supprimer les applications d’échange cryptographiques, Internet bloquant les mots-clés des échanges et bloquant un grand nombre de leaders d’opinion cryptographiques (KOL) sur Weibo.

Huobi est dans la ligne de mire et, en tant que tel, il réduit l’effet de levier maximal offert aux utilisateurs existants de 125x à moins de 5x tandis que les nouveaux clients ne pourront utiliser aucune fonctionnalité de levier.

Comme nous l’avons signalé, FUTU, l’une des plus grandes sociétés de valeurs mobilières Internet agréées en Chine, et le courtier en ligne Tiger Securities ont également cessé de fournir des données sur le marché BTC en réponse aux exigences réglementaires.

Cependant, tout cela se passe avant le 100e anniversaire du Parti communiste au pouvoir en Chine le 1er juillet, et ces mesures strictes s’étendent également à d’autres secteurs.

La Chine considère que le commerce de crypto spéculatif au détail viole gravement la sécurité des biens des personnes et, selon plusieurs agences comme la National Internet Finance Association of China, la China Banking Association, la Payment and Clearing Association of China, il « perturbe l’ordre économique et financier normal. “

Au milieu de la répression en cours contre l’exploitation minière, le média public CGTN a toutefois encouragé les mineurs chinois à planifier une exploitation minière plus verte tout en notant qu’ils collaboraient avec des sociétés de production d’électricité pour utiliser l’énergie excédentaire et éviter le gaspillage.

Non seulement en Chine mais dans le monde, les régulateurs ont commencé à prendre position sur l’extraction de crypto-monnaie et à tirer parti du commerce à mesure que l’espace continue de croître.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.