Huobi soutiendra les opérations Crypto-Fiat en Amérique latine après un partenariat avec Settle Network Crypto new media

L’échange de crypto-monnaie populaire Huobi Global profite des revers de ses concurrents pour percer de nouveaux marchés.

Le dernier mouvement d’échecs implique un partenariat avec Latamex – la passerelle de paiement fiat-to-crypto sur et hors rampe de Settle Network – dans le but de permettre les achats et les ventes de crypto-monnaies avec de la monnaie fiduciaire en Argentine, au Brésil et au Mexique.

La bourse a également annoncé une promotion pour ses clients : elle leur permettra d’acheter des crypto-monnaies sans frais tant qu’ils utiliseront de la monnaie fiduciaire pendant le premier mois de ce service.

Une nouvelle option pour les opérations Crypto-Fiat

Selon Jeff Mei, directeur de la stratégie mondiale de Huobi, grâce à ce partenariat, la bourse entre sur un marché de 600 millions de clients potentiels.

« Le marché latino-américain compte plus de 600 millions de personnes et nous ressentons le besoin de les atteindre. Settle sera pour nous un partenaire clé dans ce processus de pénétration du marché. Notre objectif est de combler ce fossé entre fiat et crypto pour les commerçants de toute la région de manière rapide et efficace ».

Latamex garantit de se conformer à toutes les exigences KYC et AML dans chacun des pays dans lesquels elle opère. De cette façon, la bourse et ses utilisateurs peuvent être assurés qu’ils bénéficient d’une protection adéquate contre les organismes de réglementation.

Pablo Orlando, PDG de Settle Network, a également exprimé son enthousiasme. Sur les déclarations partagées par Latamex, il a assuré qu’un partenariat comme celui entre Latamex et Huobi sera très utile pour les nouveaux utilisateurs qui ont besoin de moyens simples pour se lancer dans la cryptographie.

« Nous fournissons une infrastructure financière de manière fiable, sans friction et conforme pour exploiter des actifs numériques avec de la monnaie fiduciaire nationale, en aidant leurs utilisateurs latino-américains à accéder facilement aux crypto-monnaies via notre produit Latamex ».

Comme son nom l’indique, Settle Network est un réseau d’échange de règlements et de paiements transfrontaliers en Amérique latine. Son infrastructure interopérable sert de pont entre les actifs traditionnels et numériques.

Binance contre. Huobi

La concurrence entre Binance et Huobi n’est pas nouvelle, et un marché aussi lucratif que celui d’Amérique latine a suffisamment de potentiel pour devenir un point focal pour les deux entreprises alors qu’elles tentent de se développer.

Déjà au début de l’année dernière, Binance a embauché Josh Goodbody, l’ancien responsable Europe et Amérique de Huobi. La bourse détenue par Chanpeng Zhao a donné à Goodbody le poste de directeur de la croissance européenne et latino-américaine et des affaires institutionnelles.

Binance propose déjà un support pour les opérations crypto-fiat dans ces trois pays. Pourtant, les choses ne semblent pas trop bonnes.

Il y a quelques semaines, le chef de la succursale brésilienne a démissionné après des conflits avec les directeurs mondiaux de la bourse, et récemment la bourse a dû suspendre le soutien aux contrats à terme et dérivés au Brésil après de fortes pressions réglementaires.

Maintenant, avec la concurrence de Huobi, le défi de Binance devient encore plus difficile.

