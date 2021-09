Huobi Tech dirige la nouvelle direction de la conservation conforme des actifs virtuels

in

Huobi Technology Holdings Limited (« Huobi Tech », code boursier : 1611.HK) s’engage à devenir la principale plateforme de services d’actifs virtuels à guichet unique et développe activement ses services commerciaux de confiance et de garde fournis par Huobi Trust Hong Kong et Huobi Trust US respectivement.

Huobi Trust Hong Kong est une société de confiance enregistrée à Hong Kong, qui fournit aux clients des services de conservation d’actifs virtuels conformes. Fin août 2021, l’actif détenu par Huobi Trust Hong Kong dépassait le milliard de dollars US.

Depuis le début de l’année, les actifs virtuels représentés par Bitcoin ont déclenché une vague d’enthousiasme auprès des investisseurs. Alors que les réglementations sur les actifs virtuels établies par différentes économies deviennent de plus en plus strictes, la question juridique et de conformité des actifs virtuels est devenue la principale préoccupation des investisseurs entrant dans l’espace crypto. D’autre part, les nombreux incidents de piratage d’actifs virtuels ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la sécurité des actifs virtuels.

En tant que l’un des secteurs d’activité ciblés de Huobi Tech, Huobi Trust Hong Kong a été enregistré avec succès en tant que société de fiducie à Hong Kong le 29 avril 2021 et est entièrement licencié sous la licence Hong Kong Trust and Company Service Provider (TCSP) (licence TCSP N° : TC007494), en tant que telles, ses opérations quotidiennes doivent se conformer strictement aux réglementations pertinentes de Hong Kong ainsi qu’aux exigences LBC/FT.

Huobi Trust Hong Kong fournit des services de garde d’actifs virtuels conformes aux clients ayant besoin d’une garde conforme, sécurisée et isolée des risques de leurs actifs. Les clients cibles comprennent des banques numériques, des teneurs de marché, des prêteurs agréés, des échanges d’actifs virtuels avec des fonds spéculatifs, etc. À la fin du mois d’août 2021, l’actif détenu par Huobi Trust Hong Kong dépassait le milliard de dollars US.

Un porte-parole de Huobi Trust Hong Kong a déclaré que « la conception transparente du produit, les modules fonctionnels complets et le soutien solide de la société cotée permettent à Huobi Trust Hong Kong de fournir aux clients une gamme complète de services d’actifs virtuels de haute qualité pour différents besoins et scénarios commerciaux. . Nous visons à devenir le premier fournisseur mondial de services de fiducie et de dépositaire d’actifs virtuels. »

Huobi Technology Holdings Limited (« Huobi Tech », anciennement connu sous le nom de « Pantronics Holdings Limited », code boursier : 1611) a été cotée en novembre 2016. Principalement engagée dans la fabrication OEM et EMS de produits électriques et électroniques, Huobi Tech est également activement développer l'activité de l'écosystème blockchain et de l'écosystème d'actifs virtuels.

Dans le même temps, Huobi Tech demande des licences d’actifs virtuels et liés à la finance sur les principaux marchés du monde. Jusqu’à présent, les filiales respectives de Huobi Tech ont obtenu avec succès l’approbation pour mener des activités réglementées de type 4 (conseil en valeurs mobilières) et de type 9 (gestion d’actifs) de la SFC, de la licence de fournisseur de services de fiducie ou d’entreprise (Hong Kong), de la société de fiducie Licence (Nevada USA) et enregistrée en tant que société de fiducie de Hong Kong.

