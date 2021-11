Huobi Tech lance des services de prêt crypto à Hong Kong

Huobi Tech introduit le prêt crypto pour les investisseurs institutionnels à Hong Kong, selon un communiqué de presse de la société partagé avec CoinDesk.

Les prêts iront de 10 000 $ à 100 millions de dollars en USDT et dans d’autres devises, et porteront un taux de pourcentage annuel à terme fixe de 8,8 %, a déclaré un représentant de la société à CoinDesk par e-mail. La société cotée à Hong Kong est affiliée à l’échange de crypto Huobi Global via un co-fondateur commun, Leon Li, mais est une entité juridique distincte. Les prêts seront fournis via Huobi Brokerage, la plateforme de courtage d’actifs numériques de Huobi Tech. Les clients peuvent utiliser la crypto comme garantie, et les conditions de prêt s’échelonneront de trois mois à deux ans, a indiqué la société. Les bourses agréées par la Securities and Futures Commission de Hong Kong ne peuvent fournir des services qu’aux investisseurs professionnels, c’est-à-dire millions) dans leur portefeuille.