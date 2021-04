Hurkacz-Sinner, la finale inattendue au Miami Masters

04/03/2021

Activé à 05:03 CEST

Efe

Le Polonais Hubert Hurkacz a atteint la finale du Miami Masters 1000 après avoir battu le Russe Andrei Rublev, quatrième tête de série, 6-3 et 6-4 et disputera le titre contre l’Italien Jannick Sinner qui avait auparavant battu l’Espagnol Roberto Bautista. (5-7, 6-4 et 6-4).

L’ambition et la progression du joueur de 24 ans originaire de Wroclaw, actuellement 37e au classement, ont ralenti l’élan du Russe, le joueur de tennis le plus en forme du circuit ces derniers mois.

Votre finale #MiamiOpen 2021: 🇮🇹 Sinner c. Hurkacz 🇵🇱 pic.twitter.com/ppeCpla5pY – ATP Tour (@atptour) 3 avril 2021

Hurkacz a mis une heure et 27 minutes pour se débarrasser pour la deuxième fois de Rublev, qu’il avait déjà battu à Rome l’année dernière sur terre battue.

Le joueur de tennis polonais fait face au défi le plus important de sa carrière. Vainqueur à Delray Beach cette année et à Winston Salem il y a deux ans, dans les seules finales qu’il ait disputées dans sa carrière, il aspire au troisième mais le plus pertinent succès.

Le bourreau du Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, et Rublev, quatrième, jouera désormais le titre contre le jeune Jannik Sinner qui a battu l’Espagnol Roberto Bautista dans l’autre demi-finale.