Hurtado et Khaliavin, à deux pas du top 10 à Stockholm

27/03/2021 à 20:54 CET

Sara Hurtado et Kirill Khaliavin se sont qualifiés ce samedi onzième dans la modalité danse des Championnats du monde de patinage artistique disputé à Stockholm, où les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont été couronnés pour la première fois.

Hurtado et Khaliavin étaient à un pas du top 10, qui aurait attribué à l’Espagne deux places aux Championnats du monde 2022 et aurait obtenu une place supplémentaire pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin l’année prochaine, où il ne peut y avoir qu’un duo espagnol.

Le couple espagnol a accepté la danse libre ce samedi après avoir terminé le programme de danse rythmique la veille à la douzième place avec une note de 74,26..

Dans la danse libre, avec la musique de ‘Orobroy’ de David Dorantes et de ‘Puerta del Sol’ de Manolo Carrasco et Ara Malikian, Hurtado et Khaliavin, les seuls Espagnols présents à Stockholm, ont reçu une note de 111,87 avec un bon exercice pour un total du 186.13.

Ce sont les deuxièmes Coupes du monde pour Hurtado et Khaliavin. Dans ceux de 2019, à Saitama (Japon), ils ont terminé douzième. Cette fois, il gagne une place et ils obtiennent le meilleur résultat de danse d’un couple espagnol dans une Coupe du monde.

Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, médaillés d’argent lors des précédentes Coupes du monde (Saitama 2019), ont obtenu leur premier titre de champions du monde après avoir maîtrisé à la fois la danse rythmique (88,15) et la danse libre (113,02) et ont terminé avec 221, 17 points.

Les Russes ont dépassé les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, deuxième avec 214,71, et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier, troisième avec 214,35 et qui ont obtenu leur troisième métal en Coupe du monde après l’argent de 2018 à Milan (Italie) et le bronze de deux il y a des années.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron réussissent dans l’histoire de la compétition.