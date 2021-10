Hurun India 40 & Under Self-Made Rich List 2021: Divyank Turakhia de Media.Net en tête de liste

Avec 15 personnes, Bengaluru est la ville la plus préférée pour le siège social de ces jeunes créateurs de richesse, suivie de New Delhi avec 8 et de Mumbai avec 5.

IIFL Wealth et Hurun India ont publié la IIFL Wealth Hurun India 40 & Under Self-Made Rich List 2021, un classement des entrepreneurs autodidactes avec une richesse de Rs 1 000 crore, âgés de 40 ans et moins en Inde. Les calculs de richesse sont un instantané du 15 septembre 2021. Cette liste fait suite à la IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021 publiée le 30 septembre 2021.

Avec une richesse de Rs 12 500 crore, Divyank Turakhia, 39 ans, de Media.Net, est en tête de liste, suivi des co-fondateurs de Browserstack Nakul Aggarwal, 38 ans, et Ritesh Arora, 37 ans, avec une richesse de Rs 12 400 cr chacun.

Suite à l’introduction en bourse d’EaseMyTrip, les fondateurs, Rikant Pittie (33), Nishant Pitti (35) et Prashant Pitti (37) ont lancé la IIFL Wealth 40 & Under Self Made Rich List 2021. Manish Kumar Dabkara (37), fondateur de EKI Energy, qui a enregistré une forte introduction en bourse sur la plate-forme ESB-PME, est le seul débutant non technologique de la liste.

Commentant la riche liste, Yatin Shah, co-fondateur et co-PDG d’IIFL Wealth, qui gère un actif sous gestion d’environ 38 milliards de dollars, a déclaré : que nous, à IIFL Wealth, avons déjà observé. Le paysage économique actuel, associé à la puissance de la technologie et des solutions numériques, a créé un environnement favorable pour les entrepreneurs émergents. Alors que de nombreux jeunes entrepreneurs sont en passe de devenir des licornes, il est encourageant de voir tant d’autres qui ont réussi leur sortie et qui mettent désormais en place des fonds d’investissement pour soutenir des idées innovantes et investir dans d’autres entrepreneurs émergents.

Anas Rahman Junaid, fondateur et directeur général de Hurun India, a déclaré : « IIFL Wealth Hurun India 40 & Under Self-Made Rich List représente les étoiles montantes les plus en vue du secteur des affaires en Inde, et toutes ont franchi l’étape remarquable d’entrer dans l’IIFL Wealth. Hurun India Rich List avant l’âge de 40 ans.

« Le nombre d’entrepreneurs autodidactes de moins de 40 ans dans la liste riche a augmenté de 9 fois en 5 ans. Je m’attends à ce que cette liste quadruple pour atteindre 200 participants au cours des 5 prochaines années », a ajouté Junaid.

Le Top 10

La liste comprend les détails de tous les entrepreneurs figurant dans la IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021, âgés de 40 ans ou moins.

Où ils habitent

42 des 45 entrepreneurs résident en Inde. Avec 15 personnes, Bengaluru est la ville la plus préférée pour le siège social de ces jeunes créateurs de richesse, suivie de New Delhi avec 8 et de Mumbai avec 5.

Rupture industrielle

Les logiciels et services et le transport et la logistique sont les principaux contributeurs à la richesse des entrepreneurs de moins de 40 ans.

