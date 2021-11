‘Hush’ No More: Deep Purple Rock The Fillmore

Quelques jours plus tôt, Le blues moody y avait titré. Juste avant ça, Ten Years After, et quelques jours plus tard, Jeff Beck. Les Britanniques abondaient au célèbre Fillmore West à San Francisco en novembre 1968, lorsque le 28 du mois, Violet foncé y ont fait leur première apparition.

Le groupe de rock britannique naissant avait fait ses débuts dans les charts américains en septembre de la même année avec son premier LP, Shades Of Deep Purple. Le record avait atteint son apogée de n ° 24 deux semaines avant les spectacles de Fillmore, et passait maintenant de 31 à 32 alors qu’ils montaient sur scène pour la première des quatre dates consécutives, en tant que première partie des héros du rock psychédélique local. Une belle journée. Le projet de loi comprenait également le nouveau groupe de soul-jazz-rock de San Francisco Cold Blood.

Dans cette première vague de créativité, le deuxième album de Purple, The Book Of Taliesyn, était déjà terminé et émergeait tout juste, et entrerait dans le palmarès Billboard au cours de la nouvelle année. En ces jours pré-Ian Gillan et Roger Glover, c’était le line-up Purple Mk I avec Rod Evans en tant que chanteur principal et Nick Simper à la basse, avec la colonne vertébrale de Ritchie Blackmore, Jon Lord et Ian Paice.

Purple avait joué au Royaume-Uni et au Danemark dans les premiers mois de 1968, mais sans aucun album dans leur pays d’origine, la nouvelle concentration du groupe sur le marché américain était compréhensible. D’autant plus que leur reprise de « Hush » de Joe South sur l’album Shades Of, avait été un grand succès aux États-Unis, passant deux semaines au n°4 du Hot 100 en septembre.

La tournée américaine de Purple a commencé en octobre, avec deux concerts au Forum à Inglewood, en Californie. Leur itinéraire comprenait également le Playboy Club à New York et le Festival international de la pop à San Francisco à la fin du mois. D’autres spectacles ont suivi en Californie et dans l’Ohio avant de se diriger à nouveau vers l’ouest pour les débuts de Fillmore le 28 novembre. La tournée américaine se poursuivrait jusqu’à la fin de l’année, puis le groupe est rentré chez lui pour réaliser l’album éponyme. qui marquerait la fin de Deep Purple Mk I.

