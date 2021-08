Husillos échoue et Carolina Robles atteint sa fin après une chute

in

La troisième journée d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a commencé par une mauvaise séance matinale pour l’Espagne, notamment pour les élimination d’Óscar Husillos dans la série du 400 mètres, tandis que Carolina Robles s’est qualifiée pour la finale des 3000 obstacles avec la décision des juges pour sa chute dans la série.

Husillos, qui a fait ses débuts aux Jeux en tant que champion d’Europe en salle, a descendu la Calle 3 à la recherche d’un billet pour les demi-finales, mais perdait des sensations. Sa foulée était tout sauf harmonieuse et Palencia, rigide et impuissant, s’est laissé emporter dans la dernière ligne droite, en voyant disparaître ses débuts olympiques.

L’athlète espagnol est resté loin de ses meilleures notes et a franchi l’avant-dernier but de sa série avec 48,05.. Husillos a mis la signature négative d’une matinée qui n’a pas accompagné les intérêts espagnols dans les résultats, même si les options étaient rares et compliquées. La chance a changé pour Robles au cor.

L’Andalouse s’est retrouvée au sol, avec une chute brutale, après avoir sauté un obstacle et heurté une rivale, mais elle s’est relevée et a réussi à terminer la course. Après le test, la journée étant terminée, la réclamation espagnole s’est concrétisée puisque, selon la règle 17.2.1, leur classement a été décidé en ne pouvant pas avancer en raison d’une chute au sein de leur groupe. Robles sera comme ça en finale le jour 4.

Au final, la broche n’était pas si amère, même si rien n’a pu empêcher les adieux de Laura Redondo, en poids, et de Fatima Diame, en longueur.. Redondo avait un écart important avec ses rivaux pour passer le cut, et n’a pas réussi son propre fouet. Le détenteur du record national a signé deux vides et un seul lancer valide de 62,42 mètres, très loin de pouvoir accéder à la finale.

Fatima Diame était également loin d’être parmi les meilleures. La Valencienne, qui avait profité de la dernière balle pour vivre ses premiers Jeux à Tokyo, a signé un meilleur saut de 6,32, à sa troisième tentative, ce qui n’a pas suffi pour continuer dans la mêlée.