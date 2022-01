Huskar est le héros pour vous aider à gagner un MMR

Nous passons en revue certaines choses qui font de Huskar l’une des options préférées des joueurs de Dota 2 qui cherchent à gagner beaucoup de MMR.

Bien que certains joueurs de Dota 2 ne prêtent pas beaucoup d’attention à leur MMR, d’autres essaient d’obtenir autant de notes que possible. Bien sûr, le moyen le plus simple de le faire est de choisir les héros les plus forts du patch actuel. Cela fonctionne généralement, mais il y a des cas où même cela ne suffit pas pour commencer à gagner.

S’il est vrai que certaines personnes utilisent d’autres types de méthodes pour obtenir le MMR qu’elles souhaitent, d’autres préfèrent se concentrer sur le jeu de quelques héros spécifiques. L’un d’eux est Huskar, un héros qui s’est avéré être l’un des meilleurs héros de chaque méta. Même s’il n’est pas l’option de prédilection pour les jeux professionnels, Huskar est un excellent moyen d’obtenir un MMR en un rien de temps, tant que vous savez comment utiliser son potentiel. Voici quelques-unes des choses les plus importantes que vous devez savoir sur ce héros afin que vous puissiez profiter de ses compétences.

Huskar peut travailler comme mid laner, offlaner ou même carry

Huskar est l’un des héros de Dota 2 qui est principalement connu pour être un noyau. Nous n’avons pas encore vu un support Huskar fonctionner. Ainsi, il n’est pas recommandé d’utiliser ce héros comme position quatre pour cinq. Cela étant dit, il est un excellent mid laner, offlaner et carry, selon la situation.

Huskar est incroyablement fort dans un scénario 1v1 ; c’est pourquoi la plupart des joueurs préfèrent aller sur la voie médiane ou sur le terrain. Cependant, ce dernier n’est pas toujours une bonne idée car il y a des cas où il doit jouer contre plusieurs héros. Même s’il peut faire assez bien, Huskar n’obtiendra pas la ferme dont il a besoin pour être efficace. Par conséquent, il ne pourra pas mener son équipe à la victoire.

En ce qui concerne la voie médiane, il n’y a pas beaucoup de héros qui peuvent affronter Huskar. Cela signifie qu’il peut facilement dominer sa voie et forcer son adversaire à utiliser des tonnes de régénération. De plus, être un mid laner signifie qu’il gagnera des niveaux rapidement, ce qui lui permettra de participer plus efficacement aux combats d’équipe.

En termes de carry Huskar, le héros peut très bien faire, mais seulement s’il est associé à un soutien défensif ; comme Omniknight ou Dazzle. Huskar fait beaucoup de dégâts, mais il n’est pas le héros agricole le plus rapide du jeu. Par conséquent, il doit marquer des kills pour faire boule de neige, ce qui signifie qu’il restera constamment à faible HP.

Il a besoin de faire boule de neige, sinon il n’est pas efficace

L’un des problèmes dont vous devez tenir compte avant de choisir Huskar est le fait que le héros doit faire boule de neige pour être efficace. Cela peut sembler facile, mais il peut devenir presque impossible de rebondir si vous mourez plusieurs fois pendant la phase de laning. De plus, contrairement aux autres noyaux, Huskat ne cultive pas rapidement, il a donc besoin de tuer pour rester en tête.

Le moyen le plus simple de faire boule de neige est de tuer les héros sur votre voie autant de fois que possible. Sécuriser les éliminations en solo jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau six n’est pas facile, mais une fois que cela se produit, vous pouvez tuer n’importe quel héros sur la carte.

Obtenez Roshan aussi vite que possible

Semblable à Ursa, Huskar est l’un des rares héros de Dota 2 capable de tuer Roshan par lui-même. Comme vous pouvez probablement le deviner, c’est un énorme avantage pour le héros et quelque chose qui lui permettra d’être beaucoup plus agressif.

Huskar est l’un des noyaux qui brille le plus au milieu du jeu car il est presque impossible à tuer; surtout avec un Aegis. C’est pourquoi l’objectif principal de la plupart des joueurs devrait être de tuer Roshan le plus rapidement possible et de commencer à participer à des combats d’équipe. Il convient de souligner que Huskar ne peut pas simplement tuer Roshan à moins qu’il n’ait une forme de vol de vie. De plus, vous devez faire attention au nombre de lances ardentes que vous utilisez car Roshan pourrait vous frapper et même vous tuer.

Achetez des objets offrant une résistance aux HP, à l’armure et à la magie

Huskar est un noyau solide qui peut faire des tonnes de dégâts pendant les combats d’équipe, tant qu’il reste en vie. En raison du fait qu’il n’inflige pratiquement aucun dégât AoE, le héros a besoin d’objets qui lui permettront de survivre aux dégâts de plusieurs sources. En d’autres termes, il a besoin de choses qui fournissent des PV, une armure et une résistance magique.

Outre Heart of Tarrasque, Huskar est également l’un des meilleurs héros pour lesquels vous pouvez obtenir Satanic. Il est également excellent pour des choses telles que Heaven’s Halberd, Assault Cuirass et Black King Bar. Chaque élément qui fournit des PV et une capacité de survie est le bienvenu car il aide Huskar à faire beaucoup plus de dégâts.

Si nous devons le résumer, Huskar est un héros qui peut faire beaucoup de dégâts et vous aider à gagner un MMR. Ce n’est pas le héros le plus facile à maîtriser, mais il n’est pas non plus si compliqué par rapport aux autres méta-héros. Ce qui signifie que vous devriez pouvoir commencer à gagner en un rien de temps. Cela étant dit, le principal problème de Huskar est le fait qu’il doit être en avance pour réussir. Si la progression de ses objets est ralentie, il n’est pas aussi utile que vous ne le pensez. Assurez-vous de vérifier les héros que vos coéquipiers souhaitent choisir avant de choisir cette option.