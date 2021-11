Huskies-Knicks : le premier match de la NBA fête ses 75 ans

Les Knicks de New York et les Raptors de Toronto ont joué un match très spécial ce matin. Pas à cause du résultat. Pas parce qu’il y avait plus en jeu qu’un simple match de saison régulière. Mais parce qu’ils ont tous deux rendu hommage à celui qui était le premier match de l’histoire de la NBA il y a 75 ans. Après lui, 133 327 autres matchs et 13,7 millions de points viendraient. Presque rien. Une durée de vie.

C’était le 1er novembre 1946. À cette date, la BAA (Basketball Association of America) était officiellement inaugurée, qui trois ans après avoir fusionné avec la National Basketball League (NBL) pour former ce qui est maintenant connu sous le nom de NBA, avec les Huskies de Toronto-New York Knicks. Le résultat, 66-68 pour ceux de la Grosse Pomme contre une franchise qui n’a joué au basket qu’une saison avant de disparaître. Les Raptors sont une continuation officieuse de cette équipe mythique. Les Knicks, pour leur part, sont toujours les Knicks.

L’épreuve de force a eu lieu au Maple Leafs Garden et a présenté Ed Sadowski comme meilleur marqueur avec 18 points. Sadowski était aussi l’entraîneur des Huskies. De plus, il a été le premier joueur à être expulsé pour faute et a mis fin à sa carrière chez les Boston Celtics, après être passé par les Cleveland Rebels. La défaite des Huskies s’est cimentée sur leur piètre performance sur la ligne des lancers francs : 16/29. Leo Gottlieb était le meilleur tireur des New Yorkers avec 14 points dans une confrontation où la fiche statistique ne recueillait que les points, les tirs au champ effectués, les lancers francs tentés et réussis et les fautes personnelles.