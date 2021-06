Husky Robotics de l’Université de Washington est la meilleure équipe américaine au Rover Challenge

in

L’équipe Husky Robotics de l’Université de Washington fait passer son rover Hindsight à l’épreuve lors du Virtual University Rover Challenge 2021. (Photo UW / Andy Freeberg)

L’équipe Husky Robotics de l’Université de Washington était l’équipe américaine la plus performante et la troisième au monde lors de l’University Rover Challenge 2021 plus tôt ce mois-ci.

Le concours, qui impliquait 13 équipes de cinq pays, consistait en des équipes concevant et construisant des rovers martiens capables d’effectuer diverses tâches.

Normalement organisé dans le désert de l’Utah pour imiter un environnement martien, le défi était éloigné cette année en raison de COVID-19, et l’équipe de l’UW a utilisé un terrain de loisirs universitaire pour mettre son rover Hindsight à l’épreuve tout en suivant les instructions des juges.

(Photo UW / Andy Freeberg)

Les équipes se sont affrontées dans trois missions : la mission d’entretien des équipements, la mission de navigation autonome et la mission de récupération et de livraison extrêmes. Un score parfait de 100 dans cette dernière mission – y compris la navigation réussie sur une pente de 30 degrés et une chute de 3 pieds – a aidé Husky Robotics à atteindre son impressionnante finition globale.

“C’était un défi d’ingénierie de faire fonctionner cette chute d’un mètre”, a déclaré Dylan Klavins, responsable du châssis pour Husky Robotics, dans un article d’UW News. «Nous avons compris la cinématique de la chute peu de temps avant la compétition et avons demandé à notre équipe dévouée de préparer ce type d’arceau de sécurité ressemblant à un spoiler à partir de tout ce que nous avions sous la main. Lorsque nous avons quitté la rampe, nous avons dû nous préparer à une électronique cassée et à une reconstruction imminente du bras, mais notre solution a réussi à stopper facilement la chute.