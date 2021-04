Huw Edwards «parle trop» de la couverture des funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

La critique de la couverture étendue par la BBC des funérailles du prince Philip a commencé à inonder les sites de médias sociaux, en particulier les commentaires du présentateur Huw Edwards. Les six heures de couverture des funérailles de la BBC ont commencé aujourd’hui à 11 heures sur BBC One. Le premier programme à être diffusé était The Duke: In His Own Words.

Le programme consistait en l’une des dernières entrevues avec le prince Philip.

Le programme a pris fin lorsque le diffuseur de la BBC a pris le relais avec une diffusion en direct des funérailles qui ont commencé à 12h30.

Cependant, les téléspectateurs de l’émission sont allés sur les réseaux sociaux pour dire qu’ils s’étaient «tournés vers ITV» pour regarder l’événement en raison du «bavardage constant et insensé» de M. Edwards.

M. Edwards a été critiqué pour avoir «trop parlé» des images de la procession avant la cérémonie officielle.

Une personne sur Twitter a écrit: “Mauvaise couverture par la Beeb.

«Huw Edwards n’a cessé de parler.

“Répétition, la même couverture que tous les autres programmes.

«ITV a réalisé un programme plus sensible et plus émouvant.

“Obtenez une prise BBC.”

Un autre téléspectateur a déclaré: “Je suis passé à la couverture ITV des funérailles parce que le bavardage stupide constant de Huw Edwards nous conduisait à des crackers.”

La voix de M. Edwards s’est brisée plus tôt dans la journée alors qu’il réfléchissait aux funérailles du prince Philip.

S’exprimant au nom de la nation, il a déclaré: «nous sommes tous touchés».

Ensuite, M. Edwards a été incapable de contenir ses émotions et sa voix a tremblé au milieu des émotions fortes entourant l’événement.