HYBE et UMG annoncent le premier groupe féminin américain

Le label BTS HYBE et Universal Music Group (UMG) ont annoncé leur intention de lancer un nouveau groupe féminin qui sera basé aux États-Unis.

HYBE travaillera en partenariat avec Geffen Records pour trouver de nouvelles stagiaires féminines pour le groupe, qui passeront par le K-pop système de formation et de développement.

Le nouveau groupe marquera la première fois qu’un groupe féminin basé aux États-Unis recevra la même formation que les idoles coréennes. Le système comprend tout, de la musique, des performances, de la mode, des vidéos musicales et des communications avec les fans. Les membres du groupe recevront également une « formation aux compétences de vie », y compris le bien-être mental et le commerce de la musique, et la littératie financière.

Les préparatifs du groupe auront lieu à Los Angeles, où ils feront également leurs débuts. Avant leur dévoilement, HYBE et UMG utiliseront leur expertise dans la découverte et le développement d’artistes, ainsi que leurs connaissances sur la façon de créer des groupes à partir de zéro.

Les auditions pour le groupe sont ouvertes jusqu’au 28 novembre à 23h59 PT via le site officiel des auditions. Les candidats doivent être des femmes, âgées de 15 à 19 ans (ou de 16 à 19 pour les résidents de l’UE) et être capables de faire preuve de talent dans le chant, le rap, la danse et/ou la production. Les soumissions doivent inclure au moins une vidéo ou un fichier musical d’une minute présentant leurs compétences en performance, ainsi qu’une photo claire du haut du corps et du corps entier.

Une fois que le groupe aura terminé sa formation, sa musique sortira sous le prochain label JV créé par HYBE et en partenariat avec Geffen.

Le nouveau groupe de filles est la première étape de Joint-venture entre HYBE et UMG et a été confirmé lors de l’événement « 2021 HYBE Corporate Briefing With The Community » du premier ce matin (4 novembre).

Le partenariat entre le label coréen leader et UMG verra également un boyband assemblé et fait ses débuts aux États-Unis également. Ce groupe sera sélectionné via un processus d’audition télévisé mondial, qui devrait être diffusé en 2022.

