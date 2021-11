Hybe et Universal Music annoncent des auditions ouvertes pour un groupe féminin de K-Pop

En février, l’agence BTS Hybe et Universal Music Group ont annoncé leur intention de créer « un nouveau groupe mondial de garçons K-pop » aux États-Unis dans le cadre d’un « partenariat stratégique élargi ». Aujourd’hui, moins de deux semaines après que BTS est passé de Sony Music à UMG, ce dernier label Big Three et Hybe cherchent à former « un groupe pop féminin mondial, diversifié et aux multiples talents ».

Hybe et Universal Music Group ont dévoilé aujourd’hui leurs plans ambitieux de développement d’un groupe féminin de K-pop, via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à Digital Music News. Les entités lancent cette recherche spécifiquement avec une audition d’un mois baptisée HYBE x Geffen Global Girl Group Audition, et les « artistes en herbe » ont jusqu’au 28 novembre pour soumettre « au moins une vidéo ou un fichier musical d’une minute présentant leur performance, à côté d’une photo frontale claire du haut du corps et du corps entier.

Les candidats « doivent être des femmes, âgées de 15 à 19 ans (16 à 19 pour les résidents de l’UE) et faire preuve de talent en chant, rap, danse et/ou production », précise le communiqué de Hybe et Universal Music – bien que cela en vaille la peine. notant que certains membres de BTS, l’acte de K-pop le plus populaire et le plus prospère d’aujourd’hui, en poussent 30.

On ne sait pas exactement combien de professionnels feront partie du groupe féminin K-pop – BTS se compose de sept personnes – mais Hybe et UMG ont également indiqué que les personnes sélectionnées suivront un programme de formation résolument global.

« HYBE et UMG mettront collectivement l’accent sur le développement des artistes grâce à des éléments tels que la formation musicale et la formation à la performance ainsi que la formation aux compétences de vie », poursuit le texte, « y compris le bien-être mental, le commerce de la musique et la littératie financière, pour mener une carrière enrichissante et durable.

« Cela représente également notamment la première fois qu’un groupe de filles pop basé aux États-Unis sera créé et modélisé sur la base du système de formation et de développement K-pop de renommée mondiale – une production complète qui combine tout, de la musique à la performance, à la mode, aux clips vidéo, et les communications avec les fans », précise le message d’annonce.

« Dès sa formation finale et l’achèvement du processus d’audition et de formation » – le document ne précise pas combien de temps durera ledit processus de formation – le groupe de filles sortira de la musique « sous le prochain label JV créé par HYBE », qui lui-même est défini de s’associer à Geffen d’Universal. (Les nuances de ce partenariat ont été divulguées au moment du pacte de février susmentionné concernant le groupe de garçons K-pop.)

Enfin, en ce qui concerne l’emplacement de l’acte en cours, le communiqué indique que « la préparation aura lieu à Los Angeles, où le groupe de filles pop fera également ses débuts ». Loin de se limiter aux candidats américains, cependant, le groupe sera « composé d’artistes du monde entier qui sont profondément passionnés par la musique et aspirent à être la prochaine superstar mondiale ».

Il convient de signaler que la section FAQ du site Web des auditions encourage les candidats potentiels de moins de 15 ans à « revenir pour d’autres auditions que nous ouvrirons », confirmant apparemment que des programmes similaires devraient être déployés à l’avenir.

Inutile de dire que créer et développer un groupe de filles K-pop prospère basé aux États-Unis est une tâche ardue, et malgré les capacités de gain précédemment soulignées de BTS, seul le temps dira si l’entreprise à multiples facettes est rentable.

Mais les actionnaires semblent optimistes quant au potentiel de l’investissement, car l’action Hybe (KRX: 352820) a bondi de près de 3% aujourd’hui, à 356 500 (300,59 $ au taux de change actuel) par action. Les actions Universal Music (AMS : UMG), en revanche, ont terminé aujourd’hui à une clôture record de 25,86 € (29,89 $) pièce – une amélioration de 3,34 %.