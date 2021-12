Hyderabad enregistre la plus forte appréciation des prix résidentiels parmi les villes indiennes, Chennai se classe 2e: rapport

La ville turque d’Izmir est en tête du classement annuel ce trimestre avec une croissance des prix de 34,8%.

Les prix résidentiels dans 150 villes du monde ont augmenté en moyenne annuelle de 10,6 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021, enregistrant le taux de croissance des prix résidentiels le plus rapide depuis le premier trimestre 2005, selon un rapport de Knight Frank.

Le rapport – Global Residential Cities Index Q3 2021 – souligne que sur les 150 villes suivies, 93% ont vu leurs prix augmenter sur la période de 12 mois et 44% ont vu leurs prix augmenter de plus de 10%. 44% des villes ont enregistré une croissance des prix à deux chiffres jusqu’au troisième trimestre 2021.

La ville turque d’Izmir est en tête du classement annuel ce trimestre avec une croissance des prix de 34,8%. Les villes de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, d’Australie et du Canada se classent en bonne place avec Wellington (33,5 %), Phoenix (33,1 %), Halifax (31,7 %) et Hobart (30,9 %) leurs favorites respectives. Malgré la performance haussière de l’indice dans son ensemble, 51 villes ont vu leur taux de croissance annuel des prix baisser entre juin et septembre. Moscou, Tel-Aviv et Perth figuraient parmi les plus grosses chutes.

L’indice mondial des villes résidentielles de Knight Frank a présenté quatre villes indiennes, à savoir Hyderabad, Chennai, Kolkata et Ahmedabad, qui ont connu une appréciation des prix résidentiels au troisième trimestre 2021.

Hyderabad s’est positionnée au 128e rang de l’indice mondial des villes résidentielles avec une augmentation de 2,5 % en glissement annuel des prix des maisons. Au niveau national, Hyderabad a enregistré la plus forte appréciation des prix résidentiels parmi les villes indiennes. Chennai s’est classée 2e parmi les villes indiennes et 131e dans le monde avec une appréciation des prix résidentiels de 2,2%. Kolkata s’est classée 135e et Ahmedabad 139e sur l’indice mondial avec une appréciation des prix de 1,5% et 0,4%, respectivement, dans la classe d’actifs résidentiels. Mumbai était la ville indienne la moins bien classée avec un classement mondial de 146e sur l’indice, enregistrant une baisse de 1,8 % des prix des maisons.

Parmi les autres villes indiennes qui ont connu une baisse marginale des prix des logements, Bengaluru s’est classée à la 140e place avec une baisse de 0,2% en glissement annuel, suivie de Delhi au 142e rang avec une baisse de 0,7% en glissement annuel, tandis que Pune s’est classée 144e avec un baisse de 1,5% en glissement annuel.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « L’Inde a connu une forte reprise de la demande soutenue par des stimulants gouvernementaux, une augmentation de l’épargne des ménages et des taux d’intérêt bas. Les prix ont joué un rôle clé dans la croissance des ventes de logements, comme ils l’avaient fait, pendant la majeure partie des 6 derniers trimestres, ils sont restés attractifs. Au fur et à mesure que les tendances de la demande se sont développées, les valeurs résidentielles se sont raffermies sur de nombreux marchés et devraient maintenant rester stables à en hausse. Cependant, l’évolution de la dynamique des prix dépendra de la demande future. »

« Des facteurs tels que les taux d’intérêt, l’impact d’Omicron et les pressions inflationnistes, entre autres, détermineront les sentiments des acheteurs. Nous espérons que le gouvernement continuera de maintenir son statut accommodant et positif dans le maintien de l’environnement économique actuel pour aider à maintenir la dynamique des ventes dans le segment résidentiel », a-t-il ajouté.

L’indice mondial des villes résidentielles suit l’évolution des prix résidentiels traditionnels dans 150 villes du monde entier à l’aide de statistiques officielles.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.