Hyderabad enregistre une croissance de 39% des ventes de logements, le plus bas surplomb de stocks de 25 mois dans les 8 principales villes: rapport

Dans huit grandes villes de l’Inde, Hyderabad a signalé une augmentation maximale de 39% d’une année sur l’autre des ventes de logements au cours de la période de janvier à mars de cette année civile, la demande des utilisateurs finaux ayant augmenté malgré la pandémie de COVID-19, indique un rapport de recherche par PropTiger.com.

La ville de haute technologie a également le plus faible surplomb de stocks (temps nécessaire pour liquider les stocks invendus) de 25 mois malgré une forte augmentation de l’offre neuve.

Au cours des dernières années, le marché immobilier résidentiel d’Hyderabad, qui a été touché lors de la bifurcation dans les deux états d’Andhra Pradesh et de Telangana, a connu une croissance régulière en termes de ventes, de lancements et d’appréciation des prix. La tendance s’est poursuivie au premier trimestre de l’année civile 2021.

Source: DataLabs, PropTiger Research

DEMANDE

Selon le récent rapport de recherche de PropTiger.com “ Real Insight – Q1CY21 ”, les ventes de logements dans la ville informatique ont augmenté de 39% pour atteindre 7721 unités en janvier-mars de cette année, contre 5554 maisons vendues au cours de la même période de l’année civile 2020.

La hausse de la demande a été principalement tirée par des localités importantes d’Hyderabad Ouest comme Sangareddy, Bachupally et Kompally. En termes de valeur, les constructeurs ont vendu des propriétés d’une valeur de 8 400 crores Rs au cours du premier trimestre 2021, en hausse de 34% par rapport à la même période l’année dernière.

«Les politiques gouvernementales favorables aux entreprises, telles que le T-iPass et la politique des TIC, ont facilité les affaires, dont l’effet s’est répercuté sur le marché immobilier», indique le rapport.

NOUVEAUX LANCEMENTS

Du côté de l’offre, Hyderabad a connu un bond de 95% des nouveaux lancements à 7 604 unités au premier trimestre de cette année civile. Il a été observé que l’offre maximale nouvelle était concentrée dans les localités de Nallagandla et Kompally.

Près de 49 pour cent de la nouvelle offre était concentrée dans la fourchette de prix de plus de Rs 75 lakh en janvier-mars 2021. Les unités évaluées entre Rs 45 lakh et Rs 75 lakh avaient une part de 40 pour cent dans les lancements globaux.

La part des unités avec configuration 2BHK est passée à 48% au premier trimestre 2021, contre 28% à la même période l’année précédente.

«Le marché résidentiel principal d’Hyderabad a très bien performé au cours du premier trimestre de l’année civile 2021 et a dépassé les chiffres de ventes pré-COVID», a déclaré Mani Rangarajan, chef de l’exploitation du groupe Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

Après un énorme revers au cours du trimestre avril-juin 2020, a-t-il déclaré, «les ventes de logements ont repris grâce à la demande refoulée et aux festivals, aux taux d’intérêt bas et aux prix stables. Les ventes entre juillet de l’année dernière et mars de cette année ont été fortes, en particulier pour les développeurs de confiance.

Cependant, la demande a ralenti depuis avril en raison de la deuxième vague de la pandémie.

“Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer l’impact négatif de la deuxième vague, cela a définitivement mis un frein à la reprise de la demande de logements”, a déclaré Rangarajan. Il a noté que le secteur immobilier est cette fois mieux préparé à gérer la situation.

«Le genre d’accélération que nous avons vu au cours de la dernière année dans l’adoption des outils numériques pour le marketing et les ventes est très encourageant», a-t-il observé.

INVENTAIRE NON VENDU

En raison de la forte augmentation de l’offre neuve, le parc de logements invendus dans la ville a augmenté de 26 pour cent d’une année sur l’autre pour s’établir à 39 191 unités. Compte tenu de la vitesse actuelle des ventes, l’augmentation du nombre de logements invendus n’est pas préoccupante.

Parmi les huit grandes villes du pays, Hyderabad a le plus faible surplomb de stocks de 25 mois, ce qui signifie qu’il faudrait un peu plus de deux ans aux constructeurs pour vendre toutes ces unités invendues.

Le surplomb de l’inventaire pour les huit villes est d’environ quatre ans en moyenne et varie d’environ 3 à 5 ans pour toutes les villes autres que Hyderabad.

Surplomb de l’inventaire

Source: DataLabs, PropTiger Research

TENDANCE DES PRIX

Les prix des logements se sont appréciés de 5% d’une année sur l’autre de janvier à mars 2021, en raison de la demande des utilisateurs finaux dans des endroits clés. Le prix moyen pondéré dans la ville est de 5 713 Rs le pied carré.

DEMANDE VIRTUELLE

En analysant les données des inscriptions sur la plate-forme Housing.com pour avoir une idée de la demande en ligne, il a été constaté que Kondapur, Kukatpally, Nizampet, Miyapur et Kompally ont constaté une demande maximale pour l’achat de maisons au premier trimestre de CY 2021.

Les recherches maximales concernaient la configuration 1BHK, suivie de 2BHK, bien que les ventes aient été les plus élevées pour la configuration 3BHK, comme indiqué ci-dessus.

Les unités évaluées entre Rs 50 lakh et Rs 1 crore ont vu une traction maximale dans les localités de Kondapur, Miyapur et Kompally. Kukatpally et Nizampet ont vu la plupart des demandes pour des unités dont le prix est inférieur à Rs 50 lakh.

