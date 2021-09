Hyderabad Metro subit de lourdes pertes à cause de Covid ! Le gouvernement de Telangana forme un panel pour évaluer les performances

Une réunion d’examen a récemment été organisée par le ministre en chef de Telangana, K Chandrashekhar Rao, avec des ministres, des représentants du gouvernement et de L&T Metro Rail.

Un comité de haut niveau composé de ministres et de hauts fonctionnaires a été mis en place par le gouvernement de l’État de Telangana pour examiner les avantages et les inconvénients du soutien au métro déficitaire d’Hyderabad et parvenir à une politique. La décision du gouvernement de l’État de Telangana intervient après que L&T, la société qui exploite le réseau ferroviaire du métro d’Hyderabad, lui ait adressé plusieurs demandes de soutien car en raison de la pandémie de Covid-19 et du verrouillage, de lourdes pertes ont été subies par le couloir ferroviaire surélevé. , selon un communiqué officiel. Une réunion d’examen a récemment été organisée par le ministre en chef de Telangana, K Chandrashekhar Rao, avec des ministres, des représentants du gouvernement et de L&T Metro Rail, selon un rapport de la PTI.

Selon le dernier rapport annuel de L&T Metro rail, les revenus d’exploitation du rail Hyderabad Metro ainsi que d’autres revenus au cours du dernier exercice s’élevaient à 228 crores de roupies (cela comprend les revenus tarifaires et non tarifaires) contre 598,20 crores de roupies pour l’exercice précédent. Au cours de l’exercice 2021, les pertes de la société se sont étendues à près de 1 767 crores de Rs contre 382 crores de Rs l’année précédente en raison de perturbations dans les opérations du métro en raison d’une faible fréquentation ainsi que de la baisse de la fréquentation des opérations immobilières.

Les responsables de L&T, lors de la réunion, ont discuté des pertes financières du réseau ferroviaire métropolitain, du remboursement des prêts bancaires, des intérêts croissants. Ils ont également exhorté le gouvernement à venir à leur secours. Le ministre en chef a assuré aux hauts responsables de l’entreprise que le gouvernement de l’État soutiendrait le métro d’Hyderabad et l’aiderait à se remettre sur les rails. Le comité de haut niveau comprendra le ministre de l’Administration municipale KT Rama Rao ainsi que le ministre R&B Vemula Prashanth Reddy, parmi d’autres hauts fonctionnaires en tant que membres. Le ministre en chef a en outre chargé le comité de soumettre bientôt son rapport sur la manière d’éviter au réseau Metro Rail de subir des pertes après avoir étudié tous les aspects de manière approfondie, a ajouté le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.