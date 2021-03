Hyderabad roule sous le cœur brûlant alors que la température dépasse 40 ° C

Pendant cette période, la température maximale devrait rester entre 37 degrés Celsius et 42 degrés Celsius.

Bien que ce ne soit que le printemps pour une majorité d’États en Inde, Hyderabad de Telangana connaît une chaleur torride avec du mercure atteignant 40,1 degrés Celsius. Dans la capitale de l’État, la Société de planification du développement de l’État de Telangana (TSDPS) a enregistré cette température élevée pendant l’après-midi de lundi. Dimanche, le point le plus élevé de l’expansion du mercure a été signalé à environ 39,4 degrés Celsius à Narayanaguda dans la ville.

Un rapport de l’Indian Express a déclaré que les données extraites des stations météorologiques automatisées en temps réel du TSDPS gérées par le gouvernement de l’État ont montré que lundi, l’État a connu la température maximale la plus élevée à 42,7 degrés Celsius et cela a été noté à partir de trois stations différentes en District d’Adilabad. Selon le centre d’Hyderabad du Département météorologique indien (IMD), les températures devraient rester au-dessus de la normale de 2 à 3 degrés Celsius dans des endroits isolés. Les températures seront sur un côté plus élevé jusqu’au 1er avril car au cours des deux ou trois prochains jours, certaines conditions sèches sont susceptibles de prévaloir sur l’état.

Pendant cette période, la température maximale devrait rester entre 37 degrés Celsius et 42 degrés Celsius. Citant K Nagaratna, directeur d’IMD-Hyderabad, le rapport indique que les températures indiquent le début de l’été. Elle a ajouté que les températures continueront d’augmenter pendant les trois prochains jours. Cependant, elle a exclu la possibilité d’une vague de chaleur pour le moment. La canicule est attendue dans la première semaine d’avril.

Pendant ce temps, la température minimale la plus basse a été enregistrée à 16,6 degrés Celsius à Sonala (Adilabad). Au cours des trois prochains jours, dans de nombreux districts de Telangana, les températures minimales resteront probablement comprises entre 18 et 21 degrés Celsius.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.