Hyderabad se classe au 128e rang mondial pour l’appréciation des prix des logements

Hyderabad a été classée 128e sur une liste mondiale en termes d’appréciation des prix des logements, selon Knight Frank India. La ville turque d’Izmir est en première position avec le taux de croissance le plus élevé de 34,8%, suivie de Wellington en Nouvelle-Zélande avec 33,5%. Dans son dernier rapport Global Residential Cities Index Q3 2021, Knight Frank a déclaré que les prix résidentiels dans les 150 villes du monde avaient augmenté en moyenne annuelle de 10,6 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021. Il s’agit du taux de croissance des prix résidentiels le plus rapide depuis le premier trimestre 2005.

Hyderabad a été classée 128e avec une augmentation de 2,5% d’une année sur l’autre (YoY) des prix des maisons. Au niveau national, Hyderabad a enregistré la plus forte appréciation résidentielle parmi les villes indiennes. Chennai s’est classée au 131e rang mondial avec une appréciation des prix résidentiels de 2,2 %. Kolkata s’est classée 135e et Ahmedabad 139e avec une appréciation des prix de 1,5% et 0,4% respectivement dans la classe d’actifs résidentiels.

Mumbai était la ville indienne la moins bien classée avec un classement mondial de 146e sur l’indice, enregistrant une baisse de 1,8 pour cent des prix des maisons. Bangalore s’est classée 140e avec une baisse de 0,2% en glissement annuel, suivie de Delhi au 142e rang avec une baisse de 0,7% en glissement annuel, Pune s’est classée 144e avec une baisse de 1,5% des taux. L’indice mondial des villes résidentielles suit l’évolution des prix résidentiels traditionnels dans 150 villes du monde entier à l’aide de statistiques officielles.

