Hydrogène propre : Reliance Industries mise beaucoup sur l’énergie verte

RIL a déjà commencé à travailler sur le développement du complexe Giga Dhirubhai Ambani Green Energy de 60 000 roupies sur 5 000 acres à Jamnagar, qui comprendra des unités de fabrication de cellules et modules solaires, une unité de batterie pour le stockage d’énergie, une usine de fabrication de piles à combustible et un usine d’électrolyseur pour produire de l’hydrogène vert.

Déclarant que Reliance Industries (RIL) “poursuivra agressivement” l’objectif de réduire le coût de l’hydrogène vert à moins de 2 $ le kg “bien avant le tournant de cette décennie”, a déclaré vendredi le président Mukesh Ambani “L’Inde peut fixer un prix encore plus objectif ambitieux d’atteindre moins de 1 $ par kg d’ici une décennie ».

Actuellement, le coût de production de l’hydrogène vert est d’environ 3,6 à 5,8 $/kg, selon un rapport du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau. La réduction prévue du coût de production de la source d’énergie bénigne pourrait aider le pays à réduire sa lourde facture d’importation de pétrole et avoir un effet salutaire sur le compte courant.

“La chute rapide des coûts de production a rendu l’énergie solaire très compétitive, attirant des investissements à grande échelle”, a déclaré Ambani, s’adressant au Sommet international sur le climat organisé par la Chambre de commerce et d’industrie PHD. “Cela jouera un rôle clé pour garantir des tendances de croissance similaires pour l’hydrogène vert – le futur remplacement des combustibles fossiles”, a-t-il ajouté.

RIL – qui prévoit de devenir “net carbone zéro” d’ici 2035 – avait dévoilé un méga plan pour les entreprises d’énergie verte et propre en juin, affirmant qu’il ferait des investissements initiaux de Rs 75 000 crore sur ses ressources internes dans la zone en plein essor au cours de la trois prochaines années.

Le 15 août, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé la mission nationale de l’hydrogène alors que le gouvernement explore des moyens de réduire la dépendance à l’égard des produits importés tels que le pétrole brut et le gaz naturel.

L’hydrogène produit à l’aide d’électrolyseurs à partir d’électricité produite à partir de sources renouvelables telles que les centrales solaires et éoliennes est appelé hydrogène vert.

Les analystes de Bernstein ont estimé que RIL construira une capacité de fabrication d’électrolyseurs de 2,5 gigawatts (GW), ce qui entraînera des dépenses en capital d’environ Rs 3 700 crore. La gigafactory d’électrolyseurs fabriquera des électrolyseurs modulaires pour la production captive d’hydrogène vert à usage domestique ainsi que pour la vente mondiale. “Les innovations en matière d’énergie renouvelable distribuable et à faible coût, la dépendance à l’égard du gaz importé créent des conditions parfaites pour que l’Inde passe à l’hydrogène vert”, a déclaré Vishal Mehta, MD et partenaire du Boston Consulting Group.

Le pays consomme actuellement environ 6 millions de tonnes d’hydrogène par an et le gouvernement cherche des moyens d’augmenter la pénétration de l’hydrogène vert domestique dans les industries qui importent autrement du gaz naturel et de l’ammoniac pour produire de l’hydrogène. Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables a déjà diffusé le projet de document de « Mission nationale pour l’énergie de l’hydrogène » pour consultation interministérielle, visant à créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et à réduire les coûts de production d’hydrogène.

Indian Oil, gérée par l’État, a récemment annoncé qu’elle construirait la première usine d’hydrogène vert du pays dans sa raffinerie de Mathura, en utilisant l’électricité de son projet d’énergie éolienne au Rajasthan. NTPC prévoit également de produire de l’hydrogène vert à une échelle commerciale à partir d’une partie de l’électricité générée par les panneaux solaires qui seront installés dans son prochain parc d’énergie renouvelable de 4 750 mégawatts à Rann of Kutch. Actuellement, le générateur d’électricité exécute un projet pilote dans son unité de Vindhyanchal, où le coût de l’hydrogène est estimé à environ 2,8 à 3 $/kg, ce qui devrait baisser grâce aux économies d’échelle.

JSW Energy a annoncé en juillet que sa filiale JSW Future Energy avait conclu un accord-cadre avec Australian Fortescue Future Industries pour collaborer à la production d’hydrogène vert. La start-up d’énergie renouvelable basée aux États-Unis, Ohmium International, a également récemment lancé une gigantesque usine d’électrolyseurs à hydrogène vert à Bengaluru.

