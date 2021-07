Hydrogène vert : JSW Energy s’associe à Fortescue Future Industries

Le pays consomme actuellement environ 6 millions de tonnes d’hydrogène par an.

JSW Energy a annoncé jeudi que sa filiale JSW Future Energy avait conclu un accord-cadre avec Australian Fortescue Future Industries pour collaborer à la production d’hydrogène vert.

Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs, et la collaboration de JSW Energy s’aligne sur son plan visant à étendre la part des énergies renouvelables dans son portefeuille à 85 % d’ici 2030, contre 30 % actuellement.

L’annonce suit de près le dévoilement par le gouvernement central de son intention d’imposer des obligations nationales de consommation d’hydrogène vert aux industries utilisatrices. Outre la production d’hydrogène vert, JSW Energy et Fortescue Future mèneront des travaux de cadrage sur l’utilisation du carburant pour la fabrication d’acier vert, la mobilité de l’hydrogène, l’ammoniac vert et d’autres applications industrielles mutuellement convenues en Inde.

Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables a déjà diffusé le projet de document de la « Mission nationale pour l’énergie de l’hydrogène » pour consultation interministérielle, visant à créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et à réduire les coûts de production d’hydrogène. « L’hydrogène vert va perturber l’espace de l’énergie propre et dans un avenir proche, nous pensons qu’il remplacera les combustibles fossiles utilisés pour diverses applications industrielles ainsi que dans le secteur des transports et de la mobilité », Prashant Jain, PDG de JSW L’énergie, dit.

La société d’État IOC a récemment annoncé son intention de construire la première usine d’hydrogène vert du pays dans sa raffinerie de Mathura. Le producteur d’électricité NTPC prévoit également de produire de l’hydrogène vert à une échelle commerciale. La mise en place d’une unité de fabrication d’électrolyseurs faisait également partie de l’annonce d’investissement dans l’énergie verte de 75 000 crores récemment faite par RIL.

