Hydrogène vert : le MNRE réfléchit à des obligations d’achat sur les entreprises d’engrais, les raffineries

Le gouvernement cherche des moyens d’accroître la pénétration de l’hydrogène vert domestique dans les industries qui, autrement, importent du gaz naturel et de l’ammoniac pour produire de l’hydrogène. (Image représentative)

Pour lancer un écosystème domestique d’hydrogène dans le pays, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) de l’Union a fait circuler un projet de note du Cabinet pour consultation interministérielle visant à imposer des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole. Selon des sources, des obligations seront imposées à ces industries utilisatrices entre FY24 et FY30.

Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert par électrolyse, un processus dans lequel l’électricité générée est mise dans l’eau pour créer de l’hydrogène et de l’oxygène.

Le gouvernement cherche des moyens d’accroître la pénétration de l’hydrogène vert domestique dans les industries qui, autrement, importent du gaz naturel et de l’ammoniac pour produire de l’hydrogène. Cependant, étant donné les coûts élevés actuels et le manque d’infrastructures de soutien, les experts ont noté que le gouvernement doit surmonter un certain nombre de défis pour ouvrir la voie à cette nouvelle forme d’énergie.

L’ammoniac importé coûte maintenant environ 327 $ la tonne, tandis que l’ammoniac produit à partir d’hydrogène vert peut coûter environ 600 $ la tonne pour les usines d’engrais. Il n’était pas immédiatement clair si le MNRE a suggéré une disposition pour réduire l’impact des coûts plus élevés.

Le pays consomme actuellement environ 5 à 6 millions de tonnes d’hydrogène par an. Le 31 mai, le MNRE a également diffusé le projet de document de « Mission nationale pour l’énergie hydrogène » pour consultation interministérielle, visant à créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et à réduire les coûts de production d’hydrogène. Selon des sources, le gouvernement prévoyait également d’utiliser une capacité d’énergie solaire et éolienne de 2 000 mégawatts (MW) pour la production d’hydrogène. Outre l’utilisation industrielle, la technologie de l’hydrogène peut également être utilisée pour stocker de l’électricité et potentiellement pour faire fonctionner des véhicules.

Reliance Industries et Chart Industries, acteur mondial de l’énergie, coté au NASDAQ, ont lancé l’India H2 Alliance (IH2A) plus tôt cette année pour construire l’économie de l’hydrogène et la chaîne d’approvisionnement dans le pays. Mercredi, IH2A a déclaré avoir inclus JSW Steel, le CSIR-National Chemicals Laboratory, Scottish Development International et des groupes de réflexion – TERI, CEEW et WRI India – parmi ses membres.

Le producteur d’électricité d’État NTPC a signé un protocole d’accord avec Siemens pour la production d’hydrogène vert à partir des centrales d’énergie renouvelable de l’entreprise. Indian Oil Corporation est également en train de mettre en place des usines de production d’hydrogène dans ses raffineries et exploite 15 bus à pile à combustible à hydrogène dans la région de Delhi NCR.

