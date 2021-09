Hydrogène vert: le programme PLI pour la fabrication d’électrolyseurs sur les cartes, déclare le ministre de l’électricité de l’Union RK Singh

L’obligation d’achat sera ensuite augmentée à 20-25%. (Image représentative)

Pour accélérer l’adoption de l’hydrogène vert, le gouvernement proposera un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les investisseurs dans la fabrication d’électrolyseurs, a déclaré mercredi le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh. Les électrolyseurs sont utilisés pour produire de l’hydrogène vert en utilisant de l’électricité produite à partir de sources renouvelables telles que les centrales solaires et éoliennes.

Lors du discours d’ouverture d’un webinaire sur l’hydrogène vert organisé par le Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW), Singh a déclaré que jusqu’à 8 800 mégawatts (MW) de capacité d’électrolyseur sont nécessaires pour répondre à la demande des industries, si elles sont obligées de s’approvisionner ne serait-ce que 10 % de leurs besoins en hydrogène vert domestique. L’obligation d’achat sera ensuite augmentée à 20-25%.

Comme FE l’a signalé plus tôt, le gouvernement a l’intention d’imposer des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole afin de créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et de réduire les coûts de production d’hydrogène. Bien qu’il existe des capacités suffisantes de sources de production d’énergie renouvelable installées et à venir dans le pays, la pénurie d’électrolyseurs peut devenir un obstacle pour répondre aux besoins estimés en hydrogène vert. Le schéma PLI peut commencer avec une capacité de fabrication d’environ 10 000 MW. Selon les experts, une telle capacité de fabrication d’électrolyseurs peut nécessiter des investissements compris entre 15 000 et 20 000 crore de Rs. “Nous proposons également de proposer un financement pour l’écart de viabilité (VGF) pour l’hydrogène vert dans la mobilité lourde”, a déclaré Singh, ajoutant que le secteur de l’acier pourrait également être amené à utiliser de l’hydrogène vert domestique.

Le 15 août, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé la mission nationale de l’hydrogène alors que le gouvernement explore des moyens de réduire la dépendance à l’égard des produits importés tels que le pétrole brut et le gaz naturel. Bien que la capacité actuelle de l’électrolyseur soit d’environ 2 000 MW dans le monde, compte tenu du potentiel de l’hydrogène vert à devenir le futur carburant sans émissions, de nombreux pays ont élaboré des plans pour mettre en place de grandes capacités d’électrolyseur. L’Union européenne prévoit d’installer 6 000 MW de capacité d’électrolyseurs d’ici 2024 et 40 000 MW d’ici 2030, date à laquelle elle espère produire 10 millions de tonnes d’hydrogène vert. Le coût des électrolyseurs représente la part la plus élevée du coût total de production de l’hydrogène vert, dont la fabrication nécessite actuellement une somme importante de 3,6 à 5,8 $/kg.

Le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, a récemment déclaré que la société “poursuivrait de manière agressive” l’objectif de réduire le coût de l’hydrogène vert à moins de 2 $ le kg “bien avant le début de cette décennie”, et “l’Inde peut fixer un objectif encore plus agressif d’atteindre moins de 1 $ le kg en une décennie ». Une usine de fabrication d’électrolyseurs fera partie du complexe Giga Dhirubhai Ambani Green Energy Giga de Rs 60 000 crore que RIL développe actuellement à Jamnagar.

Indian Oil, gérée par l’État, a récemment annoncé qu’elle construirait la première usine d’hydrogène vert du pays dans sa raffinerie de Mathura, en utilisant l’électricité de son projet d’énergie éolienne au Rajasthan. NTPC prévoit également de produire de l’hydrogène vert à une échelle commerciale à partir d’une partie de l’électricité générée par les panneaux solaires qui seront installés dans son prochain parc d’énergie renouvelable de 4 750 mégawatts à Rann of Kutch.

Actuellement, le générateur d’électricité exécute un projet pilote dans son unité de Vindhyanchal, où le coût de l’hydrogène est estimé à environ 2,8-3 $/kg. JSW Energy a annoncé en juillet que sa filiale JSW Future Energy avait conclu un accord-cadre avec Australian Fortescue Future Industries pour collaborer à la production d’hydrogène vert. La start-up d’énergie renouvelable basée aux États-Unis, Ohmium International, a également récemment lancé une gigantesque usine d’électrolyseurs à hydrogène vert à Bengaluru.

