Hydrogène vert : opportunités et défis pour l’Inde

Par Manoj Kumar Upadhyay & Pratik Joshi,

L’Inde connaît une hausse sans précédent des prix des carburants depuis juin 2021. Cela a remis la question de la sécurité énergétique sur la table de discussion. Le thème central de la discussion a été la demande croissante de carburant et la dépendance à l’égard du pétrole brut importé pour les besoins nationaux. Le coût annuel des importations d’énergie de l’Inde dépasse 123 milliards de dollars en 2019. Plus de 82 % de ce coût est utilisé pour importer du pétrole brut et du gaz naturel. Le solaire photovoltaïque et l’éolien ont révolutionné l’histoire de l’énergie verte en Inde au cours de la dernière décennie. Autrefois luttant pour répondre à la demande de pointe en électricité, le pays a maintenant un scénario de surplus d’électricité. Indian Energy Exchange a indiqué que la disponibilité des offres de vente pour le marché day-ahead dans son système est le double de la demande.

La diversification des sources d’électricité en intégrant les énergies renouvelables dans son réseau aide l’Inde à atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Le pays s’est engagé à atteindre 40 % de capacité installée à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030 et à réduire l’intensité des émissions de 33 à 35 % par rapport aux niveaux de 2005 dans ses engagements déterminés au niveau national dans le cadre de l’accord de Paris de 2015.

Alors que les énergies renouvelables sont sans aucun doute une meilleure option que les énergies fossiles actuelles, ce n’est pas une solution unique pour tous nos problèmes énergétiques. Les technologies renouvelables sont recommandées mais ne constituent pas une mesure suffisante pour atteindre les objectifs envisagés dans l’Accord de Paris. De plus, l’électricité ne représente qu’environ 16,5% de la consommation finale d’énergie au niveau national. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire les gaz à effet de serre (GES) émis par les 83,5 % restants du secteur énergétique.

L’objectif du développement respectueux de l’environnement est passé de la simple réduction des émissions de GES à l’atteinte de zéro émission nette. Les systèmes à énergie nette zéro apparaissent comme une solution durable aux problèmes énergétiques d’actualité. Au moins 12 pays ont déjà légiféré des objectifs de zéro émission nette, et 41 autres pays sont en train de faire de même. Au cours des dernières années, l’hydrogène vert a émergé comme un “changeur de jeu (au moins théoriquement) et est devenu le dernier mot à la mode dans le domaine parmi les experts en énergie nette zéro”.

Hydrogène : secteur Sunrise

L’hydrogène est considéré comme une technologie de pointe pour atteindre les objectifs d’émissions nettes zéro car il n’émet pas de GES lors de la combustion. Ses caractéristiques chimiques inhérentes, ses utilisations finales multiples et son harmonie avec d’autres carburants et vecteurs énergétiques en font un concurrent sérieux de la transition énergétique propre, à l’exception de l’électrification, des systèmes de stockage par batterie, du carbone, de la capture, de l’utilisation et du stockage (CCUS), de la bioénergie, etc.

À l’heure actuelle, l’hydrogène est principalement produit à l’aide de combustibles fossiles pour une utilisation dans l’industrie chimique, sidérurgique et de raffinerie. Aujourd’hui, il est possible de produire de l’hydrogène à l’aide d’électricité à base d’énergies renouvelables. Le « net-zeroness » de l’hydrogène dépend de la méthode de production. Le reformage du méthane à la vapeur (SMR) entraîne une quantité mesurable d’émissions lorsqu’il est utilisé pour produire de l’hydrogène (l’hydrogène produit avec un tel procédé est appelé hydrogène gris). L’hydrogène vert (fabriqué à partir d’eau et d’électricité verte à l’aide d’électrolyseurs) est considéré comme le prochain grand mouvement vers le développement durable. Il a trouvé sa pertinence dans le discours de la politique énergétique d’aujourd’hui, étant donné sa capacité à décarboniser les industries « difficiles à réduire ». Les secteurs difficiles à réduire (comme la sidérurgie) nécessitent un investissement important dans les technologies vertes par rapport aux technologies existantes à base de carbone.

Les pays ayant des objectifs de zéro émission nette ont exploré des moyens d’augmenter l’utilisation de l’hydrogène vert dans leur économie depuis des décennies en raison de l’absence de domination technologique par un seul ou un groupe de pays et une plus grande disponibilité géographique des ressources primaires telles que les énergies renouvelables, l’eau contrairement aux combustibles fossiles sont concentrés dans la zone géographique spécifique.

La réduction du coût de l’électricité renouvelable a alimenté « l’espoir de l’hydrogène vert ». Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que l’hydrogène est projeté pour résoudre les problèmes énergétiques contemporains. Historiquement, l’hydrogène a été inclus pour la première fois dans le cadre de la politique énergétique dans les années 1970 après l’embargo sur le pétrole, mais de nouvelles découvertes de réserves de pétrole ont freiné les efforts au cours des décennies suivantes. Bien qu’il ait été perçu comme une solution au changement climatique à deux reprises ; une fois dans les années 1990 et à nouveau dans les années 2000, les bas prix du pétrole, la crise économique et financière et la popularité des technologies renouvelables alternatives comme le solaire photovoltaïque et l’éolien ont affecté le soutien financier concret requis pour son développement. Aujourd’hui, les coûts technologiques élevés, le manque de chaîne d’approvisionnement internationale adéquate et le manque de sensibilisation ont un impact sur la commercialisation, le développement des infrastructures et la création de la demande de technologies basées sur l’hydrogène.

L’histoire de l’Inde

Les efforts de l’Inde dans les technologies de l’hydrogène remontent à 1976, lorsque le Département des sciences et de la technologie a parrainé des projets d’hydrogène dans des universités et des instituts techniques. À l’heure actuelle, l’Inde produit environ 6,7 Mt d’hydrogène par an. Un rapport publié par The Energy and Resources Institute prévoit que la demande atteindra 23 Mt en 2050. Le prix actuel de l’hydrogène dans le pays varie de 340 à 400 INR le kg. (USD 4,5 à 5,3 par kg). La parité des coûts devrait être atteinte lorsque l’hydrogène vert est produit à 150 INR par kg (2 USD par kg). Les raffineries, les engrais et l’industrie sidérurgique sont de gros consommateurs d’hydrogène dans le pays. Outre les industries, des activités de recherche, de développement et de démonstration actives sont menées dans le domaine de la production d’électricité, du stockage de l’hydrogène et de la mobilité (voitures à pile à combustible, train, camion, bus, navires).

Le coût élevé de la technologie, le risque de coût irrécupérable indésirable, l’absence de politique gouvernementale dédiée et le manque de sensibilisation du public ont constitué des obstacles importants à l’économie indienne de l’hydrogène. Cependant, les récents développements politiques montrent les intentions sérieuses de l’Inde dans la transition vers l’hydrogène vert à long terme.

Le gouvernement indien a proposé de dépenser 800 Cr INR d’ici 2024 dans son budget de l’Union pour l’exercice 2021-2022. Il mentionne les projets pilotes, les infrastructures et la chaîne d’approvisionnement, la recherche et le développement, ainsi que les réglementations et la sensibilisation du public comme domaines d’intérêt principaux. Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) prévoit de lancer un document de politique pour la mission nationale sur l’énergie hydrogène, qui servira d’amorce pour le développement de l’écosystème de l’hydrogène dans le pays, et la justification du gouvernement d’être agressif dans le développement de l’hydrogène vert semble prudent.

Opportunités et défis

Il est assez difficile d’intégrer les énergies renouvelables dans le réseau électrique au-delà d’un point sans intervention technologique. Une pénétration plus élevée pourrait entraîner le phénomène de la courbe du canard, observé pour la première fois en Californie, aux États-Unis. Dans le phénomène de la courbe du canard, la production d’électricité renouvelable et la demande de pointe sont décalées d’heures sur une courbe de charge quotidienne. L’hydrogène vert, associé au stockage sur batterie à l’échelle du réseau, peut constituer une solution à ce problème. Une telle solution réduira la réduction des énergies renouvelables, permettra une utilisation maximale des sources d’énergie renouvelables, confiera et protégera les investissements dans les énergies renouvelables contre la perte de revenus due à la réduction, offrira une flexibilité de fonctionnement du système électrique et permettra une capacité supplémentaire pour davantage de centrales renouvelables dans le réseau électrique.

L’Inde a découvert l’un des coûts de production solaire photovoltaïque les plus bas au monde grâce à un mécanisme d’enchères inversées. Alors que le coût le plus bas du pays pour la production d’énergie solaire photovoltaïque s’élève à 1,99 INR par kWh, la plupart des projets sont installés dans une fourchette de 2,5 à 4 INR par kWh.

Selon le rapport de l’Agence internationale des énergies renouvelables, réduire de moitié le coût de l’électricité d’origine renouvelable peut réduire de moitié le coût nivelé de l’hydrogène vert si les autres éléments de coût (coût en capital, facteur de charge annuel de l’électrolyseur) restent inchangés.

L’Inde a le potentiel de réduire le coût de l’hydrogène vert en utilisant des centrales de production d’énergie renouvelable à faible coût et l’expérience de réduction des coûts acquise grâce aux enchères inversées solaires et éoliennes. L’énorme potentiel de marché, en raison de la jeune démographie et de l’économie florissante, sera un avantage à long terme pour le gouvernement tout en poussant l’application des technologies à base d’hydrogène.

L’hydrogène doit être considéré comme complémentaire à ses alternatives plutôt que de l’envisager comme une solution ultime et autonome car il comporte ses propres contraintes. Les technologies actuelles de stockage et de transport devraient être matures et rentables d’ici 2030. Par conséquent, la production et l’utilisation en temps quasi réel d’hydrogène au même endroit peuvent être encouragées pour protéger les investissements contre les coûts irrécupérables indésirables.

La production d’hydrogène vert nécessite de l’eau et de l’électricité verte en entrée de l’électrolyseur. Chaque kg d’hydrogène consomme environ 8,92 litres d’eau déminéralisée. La disponibilité de flux d’eau suffisants est essentielle car il s’agit d’une ressource précieuse et limitée ayant de multiples domaines d’application. Des usines de dessalement peuvent être installées pour traiter les eaux usées ou l’eau de mer pour l’électrolyse afin d’éviter d’éventuels conflits d’utilisation de l’eau. L’eau douce provenant de ces usines de dessalement peut également être fournie à la population locale si les usines sont installées dans des régions où l’eau est menacée. L’hydrogène vert en tant que secteur énergétique peut devenir une réalité en Inde si la grande disponibilité des ressources renouvelables et en eau est utilisée de manière optimale.

La voie à suivre

Les énergies renouvelables portent le flambeau de l’initiative verte depuis le début du 21 e siècle. L’hydrogène peut jouer le même rôle d’ici le milieu du siècle que l’objectif du passage au vert, passant de la simple réduction des émissions de GES à la réalisation d’émissions nettes nulles. Le succès des initiatives gouvernementales réside dans l’administration de la bonne combinaison de politiques intra et intersectorielles. Il est sans aucun doute clair que les décisions des décideurs politiques aujourd’hui auront un impact durable sur l’histoire énergétique du pays. Le souhait et la volonté du gouvernement, en conjonction avec des politiques stables et soutenues au lieu de politiques d’arrêt, assurer une transition accélérée et en douceur vers l’écosystème de l’hydrogène vert. Les annonces politiques immédiates de l’Inde définiront le contexte du rôle de l’hydrogène dans sa transition énergétique au milieu du battage médiatique et de l’espoir qui l’entourent.

Manoj Kumar Upadhyay est conseiller adjoint, NITI Aayog et Pratik Joshi, est un PhD Scholar Center for Policy Studies, IIT Bombay. Les opinions exprimées sont les leurs et pas nécessairement celles de Financial Express Online

